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印度企業據報為避制裁風險 擴大使用人民幣買俄煤

經濟脈搏 15:52 2022/08/11

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外電消息指，為避免使用美元，降低違反西方對俄制裁的風險，印度公司正擴大包括人民幣在內的亞洲貨幣使用規模，用以支付從俄羅斯進口的煤炭。多家貿易商預計，俄羅斯煤炭的非美元交易份額將繼續增加。

據路透社報導，自俄烏戰爭爆發以來，印度積極增加對俄羅斯石油和煤炭的採購，減輕了俄羅斯受制裁的影響，並使印度能夠以低於其他國家所開出的價格獲得原材料。俄羅斯7月成為印度的第三大煤炭供應國，進口量較6月增加逾五分之一，達到創紀錄的206萬噸。

一位駐印貿易消息人士提供海關文件以及交易摘要，顯示今年6月，印度買家使用美元以外的貨幣，購買至少74.2萬噸俄羅斯煤炭，相當於當月從俄羅斯進口170萬噸的44%。

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海關文件還顯示，印度鋼鐵製造商和水泥製造商在最近幾周曾用阿聯酋迪拉姆、港元、人民幣和歐元購買過俄羅斯煤炭。6月份，人民幣佔俄羅斯煤炭非美元付款的31%，港元佔28%。貿易消息人士的數據顯示，歐元佔比不到四分之一，阿聯酋迪拉姆約佔六分之一。

兩家為印度國內客戶採購煤炭的印度貿易商，以及一家從事俄羅斯煤炭交易的歐洲貿易商表示，他們預計俄羅斯煤炭的非美元交易份額還會增加，因為銀行和其他單位都在想辦法緩解制裁進一步收緊的影響。

一位熟悉此事的印度政府官員表示，印度政府已知道有使用人民幣支付的情況。該官員稱：「此前，從中國以外的國家進口商品時，使用人民幣結算的情況並不多見，但由於俄羅斯受制裁，（人民幣結算）可能還會增加。」 

責任編輯：易燕丹

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