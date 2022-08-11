人行警告通脹抬升風險：不搞大水漫灌不超發貨幣

中國人民銀行表示將保護經濟免受通脹抬升威脅，並堅持不搞「大水漫灌」、不超發貨幣。

據彭博社報道， 人行在周三（10日）發佈的第二季貨幣政策報告中說，要兼顧把握好穩增長、穩就業、穩物價的平衡。同時，中國央行也加大對實體經濟的支持力度，保持貨幣供應量和社會融資規模合理增長，力爭全年經濟運行實現最好結果。

物價漲幅可能階段性反彈

人行表示：「短期內我國結構性通脹壓力可能加大，輸入性通脹壓力依然存在……多重因素交織下物價漲幅可能階段性反彈，對此不能掉以輕心。」



當天，官方數據顯示7月物價漲幅加速升至兩年新高2.7%，主要因為食品通脹在豬肉價格飆升的推動下抬升。不過疲弱的消費者需求抑制了整體價格壓力。

人行預測，今年下半年中國CPI運行中樞較上半年1.7%的水平有所抬升，一些月份漲幅可能階段性突破3%。作為應對措施，人行稱要不斷夯實國內糧食穩產增產、能源市場平穩運行的有利條件，同時繼續保持流動性合理充裕，中國有望實現全年CPI平均漲幅在3％左右的預期目標。

報道指，經濟學家表示，雖然人行的警告並未暗示貨幣政策將收緊，但未來幾個月大幅寬鬆的空間不大。高盛表示，該報告關注近期通脹壓力及其實施政策的方式表明，人行可能會繼續其穩健、寬鬆的貨幣政策。

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預計人行年內不會再度降准降息

報道引述高盛經濟學家表示，人行可能會維持其總體存款準備金率和政策利率不變，並補充稱中國央行將轉而偏向再貸款等定向工具，或依靠政策性銀行來提振放貸和支持信貸增長。

申萬宏源首席宏觀分析師秦泰在一份報告指出，上述報告提出「不超發貨幣」，暗示既有流動性投放工具已經相當充裕，年內增量投放流動性必要性大幅下降，預計人行年內不會再度降准降息。

人行今日指，過去二十年對平抑全球通脹發揮重要作用的全球一體化等紅利已發生逆轉，且國內消費需求復甦回暖，可能加速PPI向CPI滯後傳導。此外，新一輪「豬周期」的開啟、中國對石油天然氣等能源品進口的高度依賴也帶來了挑戰。

人行表示，歐美面臨高通脹壓力，也給中國宏觀調控帶來啟示和借鑑。保持幣值穩定是人行的首要職責，維護通脹平穩是宏觀大盤穩定的題中之義。

政策寬鬆也因美國和其他地方升息而變得複雜。人行關注其他國家加碼收緊貨幣政策，稱第二季以來政策利率均保持不變，有助於在全球主要央行加息背景下平衡好內、外部均衡。

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信貸增長目標將更加靈活

人行還暗示其信貸增長目標將更加靈活。它表示，將保持貨幣供應量與社會融資規模「合理增長」，此前的立場是信貸增速錨定名義GDP增速。它也未提及保持債務與GDP之比穩定的一貫承諾，並承諾增加對企業的信貸支持。

廣發證券分析師在一份報告中寫道，受制於穩物價、不預支未來等因素的約束下，信貸增長「可能難以達到2020年那樣的大幅反彈」。人行兩次提到政策性銀行新增的信貸額度，這直接反映出中國央行支持基礎設施項目融資的重視程度。

在報告的專欄中，人行強調近年來信貸結構有所變遷，普惠小微的貸款佔比上升，房地產貸款的佔比下降。

人行表示，隨着經濟經歷城鎮化和房地產行業放緩的過渡期，信貸增長可能放緩是自然的，但補充說，綠色投資等新動能在一定程度上可為信貸增長提供支撐，金融對實體經濟新增長點的支持質量和適配性將穩步提升。

人行：加大穩健貨幣政策實施力度 穩定宏觀經濟大盤

責任編輯：袁瑋婧