內地增1851宗感染 首個國產新冠口服藥運抵新疆海南

內地昨（11日）新增648宗本土確診及1203宗本土無症狀感染，總數1851宗較上日減少，海南和新疆疫情繼續延燒。首個國產新冠口服藥定價每瓶270元（人民幣，下同），已運抵河南新疆海南等地。

內地新增的1851宗感染中，海南佔1209宗，1038宗在三亞，其他個案分布在東方市、陵水縣等地。海南官方稍早前定下8月12日前實現社會面清零的目標。

新疆新增411宗感染，涉及伊犁州、哈密、烏魯木齊等地。西藏新增27宗感染，拉薩今起在主城區開展消殺，深入網格小區開展核酸檢測。

另外，上海新增7宗感染，均有徐匯區一間足浴店的暴露情況，存在明確流行病學關聯。

在治療方面，據內媒報道，復星醫藥（600196.SH；02196.HK）聯合河南真實生物，緊急調配抗新冠肺炎小分子口服藥物阿茲夫定片馳援多地，近日已陸續運抵河南、海南、新疆等地。

阿茲夫定片定價每瓶270元，每瓶35片，每片1mg。根據《新型冠狀病毒肺炎診療方案（第九版）》，阿茲夫定片用於治療普通型新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)成年患者。用法用量為空腹整片吞服，每次5mg，每日1次，療程至多不超過14天。

按照上述用法用量以及每片劑量，患者每天需要服用5片，14天治療需要70片，即兩盒的用量，所需費用540元。

阿茲夫定片是首個國產新冠口服藥，也是中國首個獲批的擁有完全自主知識產權、並具有全球專利的1.1類抗新冠肺炎小分子口服藥物。​​​

首個國產抗新冠口服藥獲批上市 定價料僅輝瑞十分一？

中國首個抗新冠口服藥提交上市申請 5天左右清除病毒

責任編輯：尹航

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