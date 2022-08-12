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深圳多名儲戶賬戶被凍結 銀行：配合公安部門「斷卡」行動

社會熱點 10:52 2022/08/12

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據內媒「第一財經」報道，有多位網友反映，中國銀行深圳地區的借記卡（Debit Card）微信提現失敗、支付寶無法轉賬、賬戶狀態顯示凍結。工作人員表示，這是銀行配合公安部門落實「斷卡」行動所採取的舉措，客服可到網點或登陸小程序進行處理。

工作人員：客戶可申訴 兩三個工作日內辦結

近日，有多位網友反映，中國銀行深圳地區的借記卡微信提現失敗、支付寶無法轉賬、賬戶狀態顯示凍結，相關話題一度衝上微博熱搜榜。

8月11日，記者發現中國銀行深圳地區多家支行的電話設置成了自動回覆，告知客戶如果近期遇到銀行卡使用異常，可到該行營業網點或登錄微信小程序「中銀在家」進行處理。

記者走訪深圳多家中國銀行的線下網點發現，的確有不少人在等待辦理此項業務。一名工作人員表示，現場辦理業務的客戶基本都是因為銀行卡被凍結前來解鎖。他解釋稱，由於配合公安部門開展「斷卡」行動，要求銀行對各賬戶進行排查，識別到資金有風險就會凍結銀行卡。客戶可到線下網點或登錄小程序「中銀在家」進行處理，正常情況下會在2-3個工作日內辦結。

有儲戶告訴記者，他在8月9日通過小程序「中銀在家」填寫申訴信息並上傳相關資料，截至目前，微信提現依然不成功。從該儲戶提供的頁面來看，賬戶解凍申訴流程較為複雜，需要提交身份證、社保情況、居住地址、工作證明等相關信息。

除了中國銀行，建設銀行、工商銀行、郵儲銀行等多家銀行也有類似情況。

銀行提款難蔓延至北京、山東等多地 官媒宣稱防洗黑錢

內地爛尾樓斷供潮 多間銀行回應稱總體風險可控（更新版）

2020年10月10日，國務院打擊治理電信網絡新型犯罪工作部際聯席會議全國「斷卡」行動部署會召開，會議決定在全國範圍內開展「斷卡」行動，嚴厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪。「斷卡」即是斬斷犯罪分子的信息流和資金流。

對於銀行卡突然被凍結給用戶帶來不便，報道引述廣東天梭律師事務所律師張偉表示，相關部門根據偵查犯罪的需要，可以依照規定查詢、凍結犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產，有關單位和個人應當配合。不過，銀行等金融機構應處理好風險防控和優化服務的關係，可以在強化監管執行、積極開展宣傳教育、提高技術保障客戶資金安全等領域多管齊下，構建電信詐騙防範與用戶體驗之間的動態平衡。

彭博：預防不良貸款激增 中國銀行業上半年舉債創紀錄

責任編輯：尹航

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