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華爾街日報：佩洛西訪台前 習近平向拜登表示無意開戰

國情動向 11:06 2022/08/12

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《華爾街日報》指，在佩洛西訪台4天前的中美領導人通話上，中國國家主席習近平向美國總統拜登傳達一個訊號—現在不是全面爆發危機的時候，中國無意與美開戰。同時，北京擔心佩洛西的舉動會引「骨牌效應」，因而尋求作出既強而有力又相對克制的回應，以避免激起美國及其盟友的升級反應。

該報引述多名了解通話內容及相關知情人士指，在上月28日的通話中，習近平警告拜登，若佩洛西訪台會面臨後果，但他也暗示無意與美國開戰，並說雙方需要維護和平與安全。拜登則解釋美國的三權分立制度，並及了美國前眾議長金里奇25年前的對台訪問。雙方同意保持溝通，並著手計劃面對面會晤。

佩洛西訪台計劃在4月份傳出後，北京已警告華盛頓不要讓她訪台，習近平對幾個月的外交努力未能阻止佩洛西行程感到沮喪，他最終決定與拜登通話，為了盡量減少與美國發生衝突的風險。中國外交部門安排領導人接觸時歷來十分謹慎，擔心在雙邊交流之後不久，對方作出違背北京利益的舉動。

中國制裁佩洛西及其直系親屬 直指美國第三號人物

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北京擔心佩洛西訪台引發「骨牌效應」

對於中國事後在台海的大規模軍演及其他措施，該報指，盡管北京長期以統一為目標，但目前焦點仍是防止台灣正式獨立。它擔心佩洛西訪台會引發各國政界人士效法，從而提高台灣國際地位，甚至對台灣獨立起鼓勵作用。領導層尋求作出克制回應，既要不激起美國及其盟友的升級反應，又要強而有力。

「中方的行動還是導致美中兩國關係進一步緊張。」一些分析人士指，軍演引起了美國盟友的安全擔憂，亞洲和歐洲的其他國家擔心中方做法可能預示著對台灣施加更直接壓力的新階段的開始。他們預期，中國未來在與美國對抗、向台灣和其他地區施壓方面，將會表現得更加大膽。

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責任編輯：陳建錫

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