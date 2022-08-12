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波羅的海三國全數退出「中國與中東歐國家合作機制」

國情動向 11:54 2022/08/12

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愛沙尼亞、拉脫維亞宣布退出「中國與中東歐國家合作機制」，加上之前的立陶宛，波羅的海三國已全面退出。該機制的規模由最多時的18國，減至餘15國。

愛沙尼亞周四（11日）發表聲明指，該國在2月峰會後就再未出席任何會議，決定不再參與有關合作，但會繼續推動與中國建立務際關係，包括在尊重人權、以規則為基礎的國際法下，推動歐盟與中國的合作。拉脫維亞亦發表類似聲明，同時解釋繼續參與合作機制不符合該國在當前國際環境下的戰略目標。

該機制的現住輪值主席國捷克，被視為下一個可能退出的國家。捷克外交部早前曾直言合作機制的成果不似預期，而一些國會議員已多次呼籲政府退出。美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）指，在讓波羅的海地區成為更具韌性和更繁榮的地區方面，美方將繼續密切支持各方在這方面所作出的努力。

由北京2012年主導創立「中國與中東歐的合作機制」，最初共17個國家參與，2019年希臘加入後一度擴大至18國。

有分析指，地緣搏奕加劇是導致一些國家退出的主要原因，中東歐地區明顯向西方靠攏，大多數都對俄羅斯入侵烏克蘭表示強烈譴責，甚至加入對俄制裁，中俄的友好關係令這些國家感到不安。亦有統計指，中國對中東歐地區投資集中在匈牙利、塞爾維亞兩個最友好的國家身上，其餘國家認為未獲得實際好處。

責任編輯：陳建錫

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