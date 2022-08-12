日媒：9月安倍國葬 將成中日關係試金石

解放軍日前對台軍演，日本稱有5枚導彈落入「日本專屬經濟區」，並表強烈抗議，原定4日舉行的中日外長會談告吹。日本10日內閣改組，日相岸田文雄重申，雙方將透過對話，努力構築具有建設性且穩定的關係，至於是否舉行元首會談，他強調保持「開放」的態度。

日媒11日分析指出，日本政府仍在摸索對話的機會，而北京是否派人參加9月27日的安倍國葬，將是觀察今後雙邊發展的「試金石」。

日本《產經新聞》報道，對於如何與北京互動的問題，岸田10日晚間在記者會上表示，中方常規導彈落入日本海域，涉及國家安保及國民安全的問題，日方當時已對中方強烈譴責、抗議，並要求立刻停止軍演。他重申，台海和平穩定是國際社會安全繁榮不可或缺的要素，希望透過對話和平解決相關問題。

▲ 日相岸田文雄

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解放軍第5日在台周邊軍演 組織聯合反潛及對海突擊（更新版）

日本外相林芳正獲得留任，在對中政策上與岸田口徑一致，強調構築具有建設性且穩定關係的重要性。日本時事通信社分析指出，林芳正將繼續推展其標榜的「新時代現實主義外交」，中日關係因台海局勢緊張化而轉變，重建雙邊關係是目前最大的難題。

報道表示，東京仍在進一步摸索雙方對話的機會。9月29日適逢中日邦交正常化50周年的日子，北京是否派要人參加在前2天舉行的日本前首相安倍晉三國葬，將是觀察今後發展的「試金石」。

北京不認可所謂「日本專屬經濟區」說法

另外，在導彈落下前，中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上表示，北京不認可所謂「日本專屬經濟區」的說法。

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華春瑩在回答有關中國軍演是否會影響這些水域的問題時說：「中日在有關海域還沒有劃界，所以不存在有關中方軍事行動是位於或者進入了日本專屬經濟區的說法。」

對於日本改組新內閣，中國外交部發言人汪文斌10日表示，中方重視中日關係，希望日本新一屆內閣與中方相向而行，推動兩國關係沿著正確軌道健康穩定發展。

責任編輯：李冰琪