  • 25°C
香港時間 : 2022812日 (五) 12:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王毅批佩洛西政治挑釁 警告美國在台灣問題上不要輕舉妄動

國情動向 12:19 2022/08/12

分享：

分享：

國務委員兼外長王毅再次批評佩洛西竄訪台灣，發起政治挑釁，製造台海緊張。明確指出美方犯下粗暴干涉中國內政、縱容支持「台獨」勢力、蓄意破壞台海和平三大錯誤，嚴正警告美國不要輕舉妄動，不得一錯再錯。

王毅接受內地傳媒訪問時，批評佩洛西的倒行逆施令人不齒，既是明目張膽的無理挑釁，更是注定失敗的政治鬧劇。他指，美方釋放虛假信息，為佩洛西竄訪洗白。中方及時講清事實、闡明立場，有力回擊無理指責，堅定捍衛國家主權，堅決維護正當權益。美方無理狡辯一次，中方就揭露回擊一次。

【台海局勢】王毅警告美勿輕舉妄動 不要製造更大的危機

【台海局勢】王毅：警惕美國加大軍事部署 推動台海局勢升級

王毅又反駁七國集團指中方反制措施升級緊張局勢，強調中國應對舉措正當、合理、必要、適度，中方的反制是為了維護台海的和平，維護地區的穩定。

他說，不干涉內政原則是國與國交往的「黃金法則」，是發展中國家的「護身法寶」。中國採取的舉措也是在維護國際關係基本準則，維護國際公平正義。

王毅稱，當前台海形勢依然波譎雲詭，中方將警惕美國借題發揮，策劃加大軍事部署，試圖製造更大危機；警惕「台獨」勢力誤判形勢、內外勾連，在分裂道路上一意孤行；警惕一些國家的政治人物跟風表演，破壞同中國交往的政治基礎，衝擊聯合國憲章和二戰後國際體系。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

華爾街日報：佩洛西訪台前 習近平向拜登表示無意開戰
今日
華爾街日報：佩洛西訪台前 習近平向拜登表示無意開戰
【台海局勢】王毅據報東盟外長晚宴前離場 未與布林肯會談
2022/08/05
【台海局勢】王毅據報東盟外長晚宴前離場 未與布林肯會談
【台海局勢】王毅警告美勿輕舉妄動 不要製造更大的危機
2022/08/06
【台海局勢】王毅警告美勿輕舉妄動 不要製造更大的危機
【台海局勢】王毅：警惕美國加大軍事部署 推動台海局勢升級
2022/08/10
【台海局勢】王毅：警惕美國加大軍事部署 推動台海局勢升級

你可能感興趣

華爾街日報：佩洛西訪台前 習近平向拜登表示無意開戰
今日 11:06
華爾街日報：佩洛西訪台前 習近平向拜登表示無意開戰
【台海局勢】王毅據報東盟外長晚宴前離場 未與布林肯會談
09:51 2022/08/05
【台海局勢】王毅據報東盟外長晚宴前離場 未與布林肯會談
【台海局勢】王毅警告美勿輕舉妄動 不要製造更大的危機
10:56 2022/08/06
【台海局勢】王毅警告美勿輕舉妄動 不要製造更大的危機
地緣政治 內政 台獨 佩洛西 王毅 兩岸關係 美國 台灣 中國

下一篇文章

日媒：9月安倍國葬 將成中日關係試金石
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

戴琪：對華經貿將採取新做法 多年對話未帶來改變
戴琪：對華經貿將採取新做法 多年對話未帶來改變
台海軍演後 拜登據報暫時擱置調整對華關稅（更新版）
台海軍演後 拜登據報暫時擱置調整對華關稅（更新版）
國台辦：相信隨時間推移 台灣同胞將接受「一國兩制」
國台辦：相信隨時間推移 台灣同胞將接受「一國兩制」
佩洛西：北京藉其訪台圖建新常態 美方不會讓台灣受到孤立
佩洛西：北京藉其訪台圖建新常態 美方不會讓台灣受到孤立
薩德問題無共識 中韓關係和解之路生變數？
薩德問題無共識 中韓關係和解之路生變數？
輸華牛肉再驗出瘦肉精 中國海關暫停1美企進口申報
輸華牛肉再驗出瘦肉精 中國海關暫停1美企進口申報
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款