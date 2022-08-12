王毅批佩洛西政治挑釁 警告美國在台灣問題上不要輕舉妄動

國務委員兼外長王毅再次批評佩洛西竄訪台灣，發起政治挑釁，製造台海緊張。明確指出美方犯下粗暴干涉中國內政、縱容支持「台獨」勢力、蓄意破壞台海和平三大錯誤，嚴正警告美國不要輕舉妄動，不得一錯再錯。

王毅接受內地傳媒訪問時，批評佩洛西的倒行逆施令人不齒，既是明目張膽的無理挑釁，更是注定失敗的政治鬧劇。他指，美方釋放虛假信息，為佩洛西竄訪洗白。中方及時講清事實、闡明立場，有力回擊無理指責，堅定捍衛國家主權，堅決維護正當權益。美方無理狡辯一次，中方就揭露回擊一次。

【台海局勢】王毅警告美勿輕舉妄動 不要製造更大的危機

【台海局勢】王毅：警惕美國加大軍事部署 推動台海局勢升級

王毅又反駁七國集團指中方反制措施升級緊張局勢，強調中國應對舉措正當、合理、必要、適度，中方的反制是為了維護台海的和平，維護地區的穩定。

他說，不干涉內政原則是國與國交往的「黃金法則」，是發展中國家的「護身法寶」。中國採取的舉措也是在維護國際關係基本準則，維護國際公平正義。

王毅稱，當前台海形勢依然波譎雲詭，中方將警惕美國借題發揮，策劃加大軍事部署，試圖製造更大危機；警惕「台獨」勢力誤判形勢、內外勾連，在分裂道路上一意孤行；警惕一些國家的政治人物跟風表演，破壞同中國交往的政治基礎，衝擊聯合國憲章和二戰後國際體系。

責任編輯：易燕丹

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