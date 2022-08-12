發力下半年經濟 各省市密集出招擴大內需

河南、天津、上海等多地據報自本月初起已推出若干措施，通過促消費穩經濟大盤。分析人士指，擴內需是下半年政策著力點，預計更多舉措出台。

新華社轄下《上海證券報》梳理各地近期的擴內需措施，北京通過線上線下等方式發放1億元（人民幣，下同）餐飲消費券，推動餐飲市場有序復甦；天津擬推出20條措施支持汽車、家電，以及家居消費；雲南提出6方面行動，支持昆明建設面向南亞東南亞國際消費中心城市；上海、深圳均舉辦購物節。

除此之外，多個城市也通過發放文旅、體育、餐飲、汽車、酒店等各類的消費券，提振市場消費信心。

中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲指，解決消費疲弱的問題是確保今年經濟增長在合理運行區間的關鍵，應多措並舉激活需求，釋放中國超大規模市場紅利。「擴大內需的突破口在於加快重點項目落地。」植信投資研究院高級研究員羅奐劼指，接下來地方可能會加快項目審批，發揮對投資的帶動作用。

報道又指，國家統計局將於下周公布7月份經濟運行數據，機構普遍預測，隨著穩經濟一攬子政策落地見效，基建和製造業投資、消費等數據有望改善。多家券商向該報指，在餐飲消費有望轉正、汽車銷售延續強勁態勢、服務性消費回暖等因素的推動下，7月份消費按年或實現5%左右增長。

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責任編輯：陳建錫