  • 25°C
香港時間 : 2022812日 (五) 12:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

發力下半年經濟 各省市密集出招擴大內需

經濟脈搏 12:39 2022/08/12

分享：

分享：

河南、天津、上海等多地據報自本月初起已推出若干措施，通過促消費穩經濟大盤。分析人士指，擴內需是下半年政策著力點，預計更多舉措出台。

新華社轄下《上海證券報》梳理各地近期的擴內需措施，北京通過線上線下等方式發放1億元（人民幣，下同）餐飲消費券，推動餐飲市場有序復甦；天津擬推出20條措施支持汽車、家電，以及家居消費；雲南提出6方面行動，支持昆明建設面向南亞東南亞國際消費中心城市；上海、深圳均舉辦購物節。

除此之外，多個城市也通過發放文旅、體育、餐飲、汽車、酒店等各類的消費券，提振市場消費信心。

中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲指，解決消費疲弱的問題是確保今年經濟增長在合理運行區間的關鍵，應多措並舉激活需求，釋放中國超大規模市場紅利。「擴大內需的突破口在於加快重點項目落地。」植信投資研究院高級研究員羅奐劼指，接下來地方可能會加快項目審批，發揮對投資的帶動作用。

報道又指，國家統計局將於下周公布7月份經濟運行數據，機構普遍預測，隨著穩經濟一攬子政策落地見效，基建和製造業投資、消費等數據有望改善。多家券商向該報指，在餐飲消費有望轉正、汽車銷售延續強勁態勢、服務性消費回暖等因素的推動下，7月份消費按年或實現5%左右增長。

中國據報定調5.5%左右經濟增長非硬性目標 政治局會議已見端倪？

穩經濟發力 各省重大基建項目迎開工潮

國常會：部署進一步擴需求舉措 推動有效投資和增加消費

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟 汽車 家電 酒店 服務 餐飲 國家統計局 中國

下一篇文章

零售重鎮義烏靜默管理3天 非白名單或重點企業停產（更新版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中國樓市】縣城樓市低迷 多地鼓勵農民進城買房
【中國樓市】縣城樓市低迷 多地鼓勵農民進城買房
稱28大中城市平均住宅空置率12% 貝殼研究院道歉
稱28大中城市平均住宅空置率12% 貝殼研究院道歉
零售重鎮義烏靜默管理3天 非白名單或重點企業停產（更新版）
零售重鎮義烏靜默管理3天 非白名單或重點企業停產（更新版）
越南也來搶中國芯片訂單？ 專家：軟實力和硬拳頭都不夠
越南也來搶中國芯片訂單？ 專家：軟實力和硬拳頭都不夠
人行警告通脹抬升風險：不搞大水漫灌不超發貨幣
人行警告通脹抬升風險：不搞大水漫灌不超發貨幣
印度企業據報為避制裁風險 擴大使用人民幣買俄煤
印度企業據報為避制裁風險 擴大使用人民幣買俄煤
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款