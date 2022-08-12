科技部等六部門今日（12日）發佈人工智能（AI）領域的指導意見，鼓勵在製造、農業、物流、金融、商務、家居等重點行業深入挖掘人工智能技術應用，促進智能經濟高端高效發展，其中金融領域優先探索大數據金融風控、企業智能征信、智能反欺詐等智能場景。

科技部官網刊登的意見並要求，製造領域優先探索工業大腦、機器人協助製造、機器視覺工業檢測、設備互聯管理等智能場景。

商務領域優先探索多人在線協同會議、線上會展、盤點結算等智能場景。家居領域優先探索家庭智慧互聯、建築智能監測、產品在線設計等智能場景。消費領域積極探索無人貨櫃零售、無人超市、智慧導購等新興場景。

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交通運輸領域優先探索自動駕駛和智能航運技術在園區內運輸、擺渡接駁、智能配送、貨車編隊行駛、港區集裝箱運輸、港區智能作業、船舶自主航行等方面的智能應用場景。

▲ 科技部等六部門：鼓勵在製造、金融等行業深挖人工智能應用場景

意見還指出，鼓勵市場化投資機構關註場景創新企業，培育一批「耐心」資本，為開展場景創新的科技企業提供融資支持。鼓勵銀行、保險等金融機構研發面向中小企業場景創新的金融產品，為中小企業推動場景項目建設提供資金支持。

早前中國十四五規劃和2035年遠景目標的建議中，提出瞄準人工智能、集成電路、生命健康等前沿領域，實施一批有前瞻性、戰略性的國家重大科技項目。

責任編輯：李冰琪