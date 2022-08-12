深圳一新盤推出「0首期」促銷 僅半天後被房管部門叫停

各地為刺激房地產市場頻出招。深圳一個樓盤推出「0首期」促銷，實際是首付分期，而且首期款需要付20萬（人民幣，下同）。活動推出不到半天，即被房管部門叫停。目前，此項目所有的房源均被顯示為「分局鎖定」。

有觀點指，所謂的「0首期」相當於走不正當程序來提前套出銀行的錢，如果中途買賣雙方出現分歧爭議，得不到法律的保護。

所謂的「0首期」實際就是分期付首期

據《證券時報》，上述樓盤為信城縉悅城，位於龍崗區龍崗街道。住宅戶型大小在78-115平左右，均價3.94萬元/平，單價區間約3.6-4.2萬元/平，總價區間約283-485萬元/套。目前在售的是一期產品，主力戶型為建面約78-95㎡的3房戶型。

據了解，此次「0首期」活動原本暫定在8月11日至8月14日，活動僅限此項目的4棟產品。具體操作是：客戶給10萬元定金，第三方借給客戶最高100萬元（免息）作為首付，客戶收到款需要先還10萬元，分期5年，前4年每半年還款10萬元，最後一年每半年還款5萬元。因此，所謂的「0首期」實際就是分期付首期，而且首期款需要付20萬元。

此前，杭州一樓盤也打出「0首期」的廣告。銷售人員透露，「0首期」實則是開發商墊資，最終結果是幫購房者解決首付問題，當然購房者也要出利息，利率大概5.6%，跟普通商貸差不多，10年期先息後本。

報道引述一位房地產觀察人士表示，「0首期」只是一種促銷手段，此次深圳「0首期」的樓盤能寬限到5年內分期付完，其實只是換了個形式把錢給開發商，只是可以延期給首期錢，而不是首期錢減少。除了首期錢沒有優惠外，房價也沒有優惠。另外，所謂的「0首期」相當於走不正當程序來提前套出銀行的錢，如果中途買賣雙方出現分歧爭議的話，會得不到法律的保護。

業內人士提醒，「低首期」並不符合目前的深圳政策規定，深圳的首期款為3成起，如購房者不夠備案價的首期款，銀行不予貸款。這樣的操作通過其它方式來規避，但如果相關部門嚴查起來，購房者可能會竹籃打水一場空。

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責任編輯：尹航

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