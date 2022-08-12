因疫情近3年未出訪 英媒：習近平將於下周訪問沙特

據英國《衛報》報道，中國國家主席習近平將於下個星期訪問沙特阿拉伯，如果消息屬實，這將是2020年1月新冠疫情爆發後首次出訪其他國家。不過中國外交部表示，關於習近平訪問沙特的媒體報道沒有信息提供。

報道稱，沙特阿拉伯正在準備盛大的歡迎儀式，預計習近平將訪問首都利雅得、港口城市吉達以及正在規劃中的新未來城。當局正計劃懸掛上千幅中文標語並接待數百名政要。

▲ 國家主席習近平與沙特國王薩勒曼

報道指，預計沙特阿拉伯將高規格接待習近平，規格可相當於美國前總統特朗普宣誓就職以來首次訪問該國，這與美國總統拜登在沙特阿拉伯所受到的冷遇形成鮮明的對比。拜登在沙特阿拉伯受到低調的接待，拜登未能說服沙特阿拉伯增加對美國的石油出口，這顯示出拜登與沙特實際領導人王儲穆罕默德·本·薩勒曼的關係出現了裂痕，而與中國的關係逐漸升溫。

據報沙特已邀請習近平訪問該國 最早可能於5月成行

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哈佛貝爾弗中心中東研究所研究員、哈德遜研究所高級研究員阿利亞亞表示，中國是沙特阿拉伯最大的貿易夥伴，最大的石油買家。而對中國而言，參訪沙特除了貿易考量亦有戰略考量，因為中國一直在謀劃在非洲以及其他地區設立軍事基地。

華爾街日報分析，習近平參訪的目的是希望趁著美國注意力與資源放在亞洲時，趁機填補中東的權力中空，增加區域影響力，而美國在中東地區的盟友，也正因美國資源的離去發愁，因此樂意與中國建立新的經濟、安全夥伴關係。

習近平上一次出訪是2020年1月18日到緬甸，回國五天後武漢封城。他至今900多天沒有踏出國門，創下了20國集團領袖不出國的最長記錄。

責任編輯：李冰琪