多地氣溫破40℃ 中央氣象台連23日發高溫預警

內地高溫持續，南方地區及新疆東部等地最高氣溫突破40℃。中央氣象台今日（12日）繼續發布高溫橙色預警，已是連續23天發布高溫預警。預計川渝等地氣溫可達40℃以上；北方地區則雨水偏多，東北地區華北等地將有較強降水過程。

據「中國氣象局」微信公眾號，8月11日3時至12日2時高溫實況排行顯示，頭10位的城市均錄得超過40℃高溫。其中排首位的重慶北碚，氣溫更高達43.7℃。

▲ 8月11日3時至12日2時高溫實況排行

當局預計今日白天，高溫天氣持續發展。相較昨天，最高氣溫超過37℃的範圍有所擴大，40℃以上的區域主要集中在川渝陝鄂江浙滬等地。

氣象專家預計，未來10天，江淮、江漢、江南、四川盆地等地高溫日數可達7至10天；16日前，陝西南部、河南、山東及南疆盆地等地也有3至5天高溫天氣。

東北地區華北等地將有強降雨

北方地區未來一周將有兩次降雨過程。預計13日至15日，西北地區東部、華北、黃淮及東北地區的部分地區先後出現中到大雨，其中河北中北部、遼寧、吉林以及山東等地局地有暴雨或大暴雨，並伴有短時強降雨、雷暴大風或冰雹等強對流天氣。17日至19日，西北地區東部、華北以及山東北部、黑龍江等地還將有一次明顯降雨天氣過程。

另外，受颱風「木蘭」殘餘環流影響，雲南南部、廣西南部、廣東西南部沿海今日仍有大到暴雨。

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責任編輯：易燕丹

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