  • 26°C
香港時間 : 2022812日 (五) 15:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

多地氣溫破40℃ 中央氣象台連23日發高溫預警

社會熱點 15:31 2022/08/12

分享：

分享：

內地高溫持續，南方地區及新疆東部等地最高氣溫突破40℃。中央氣象台今日（12日）繼續發布高溫橙色預警，已是連續23天發布高溫預警。預計川渝等地氣溫可達40℃以上；北方地區則雨水偏多，東北地區華北等地將有較強降水過程。

據「中國氣象局」微信公眾號，8月11日3時至12日2時高溫實況排行顯示，頭10位的城市均錄得超過40℃高溫。其中排首位的重慶北碚，氣溫更高達43.7℃。

8月11日3時至12日2時高溫實況排行

當局預計今日白天，高溫天氣持續發展。相較昨天，最高氣溫超過37℃的範圍有所擴大，40℃以上的區域主要集中在川渝陝鄂江浙滬等地。

氣象專家預計，未來10天，江淮、江漢、江南、四川盆地等地高溫日數可達7至10天；16日前，陝西南部、河南、山東及南疆盆地等地也有3至5天高溫天氣。

東北地區華北等地將有強降雨

北方地區未來一周將有兩次降雨過程。預計13日至15日，西北地區東部、華北、黃淮及東北地區的部分地區先後出現中到大雨，其中河北中北部、遼寧、吉林以及山東等地局地有暴雨或大暴雨，並伴有短時強降雨、雷暴大風或冰雹等強對流天氣。17日至19日，西北地區東部、華北以及山東北部、黑龍江等地還將有一次明顯降雨天氣過程。

另外，受颱風「木蘭」殘餘環流影響，雲南南部、廣西南部、廣東西南部沿海今日仍有大到暴雨。

南方高溫可達40℃以上 廣東等多地用電負荷創新高

高溫持續 濟南市中心試行「集中供冷」室內保持26度

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

內地新一輪高溫天氣影響逾17省 南方濕熱體感或超60℃
2022/07/20
內地新一輪高溫天氣影響逾17省 南方濕熱體感或超60℃
大暑熱辣辣 新疆這地或達45℃ 內地新一輪高溫料波及逾20省
2022/07/23
大暑熱辣辣 新疆這地或達45℃ 內地新一輪高溫料波及逾20省
罕見高溫電力負荷創新高 國家能源局：堅決守住不拉閘底線
2022/07/27
罕見高溫電力負荷創新高 國家能源局：堅決守住不拉閘底線
高溫持續 濟南市中心試行「集中供冷」室內保持26度
2022/07/26
高溫持續 濟南市中心試行「集中供冷」室內保持26度
南方高溫可達40℃以上 廣東等多地用電負荷創新高
2022/07/26
南方高溫可達40℃以上 廣東等多地用電負荷創新高

你可能感興趣

內地新一輪高溫天氣影響逾17省 南方濕熱體感或超60℃
19:04 2022/07/20
內地新一輪高溫天氣影響逾17省 南方濕熱體感或超60℃
大暑熱辣辣 新疆這地或達45℃ 內地新一輪高溫料波及逾20省
15:10 2022/07/23
大暑熱辣辣 新疆這地或達45℃ 內地新一輪高溫料波及逾20省
罕見高溫電力負荷創新高 國家能源局：堅決守住不拉閘底線
17:01 2022/07/27
罕見高溫電力負荷創新高 國家能源局：堅決守住不拉閘底線
暴雨 颱風 酷熱天氣 氣候暖化 天氣 重慶 中國

下一篇文章

河南23歲女可樂當水飲 連飲數瓶2小時後昏迷險死
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地增1851宗感染 首個國產新冠口服藥運抵新疆海南
內地增1851宗感染 首個國產新冠口服藥運抵新疆海南
重慶業主投訴新樓問題多 遭保安凶狠對待（有片）
重慶業主投訴新樓問題多 遭保安凶狠對待（有片）
內地新增感染急反彈至兩千宗 海南佔7成
內地新增感染急反彈至兩千宗 海南佔7成
深圳多名儲戶賬戶被凍結 銀行：配合公安部門「斷卡」行動
深圳多名儲戶賬戶被凍結 銀行：配合公安部門「斷卡」行動
台灣防疫再放寬 下周起赴台免搭機前2日核酸陰性證明
台灣防疫再放寬 下周起赴台免搭機前2日核酸陰性證明
美國服裝企業GAP內地多城撤店 連滅火器也賣
美國服裝企業GAP內地多城撤店 連滅火器也賣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款