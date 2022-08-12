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中國赴美留學F-1簽證數量較疫情前腰斬

社會熱點 16:14 2022/08/12

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美國國務院公佈的數據顯示，2022年上半年，美國一共向中國留學生簽發了3.1萬張F-1學生簽證。這一數字較2019年同期的6.4萬張減少了一半以上。這意味著，在美國新入學的中國留學生或減少半數以上；2020-21學年，在美的中國留學生總數出現了過去20年來的首次下滑。

《華爾街日報》報道指出，實際上在疫情之前，中國學生就開始在考慮把其他國家當作留學的優先選項，因為他們擔心在美國不受歡迎，或其他國家可能提供更好的條件；而疫情發生之後的旅行禁令、美國報告的新冠高死亡率等因素進一步加速了這一趨勢。

國家移民管理局：根據疫情調整措施 保障群眾必要出入境需求

中國學生報英國大學人數再創新高 連續2年超過全歐盟

報道還提到2020年特朗普政府時期的一項命令，即禁止有軍方背景的學生入境美國。這項命令甚至導致一些沒有軍方背景的學生申請美國高校遭到拒絕。而拜登擔任總統後並沒有取消這一命令。有中國學生擔心，他們如果到了美國，可能成為美國政府針對的目標。

報道分析說，疫情發生之前，中國留學生是美國高校重要的資金來源，現在中國留學生的數量大幅下降，很多美國高校可能面臨經濟上的窘境。

中國赴美留學F-1簽證數量較疫情前腰斬

獲發美國F-1簽證的學生一般是新入學的赴美留學生。F-1簽證的簽發對象為參加美國學術項目（Academic Program）的外國學生，包括小學生、中學生和高校生。

責任編輯：李冰琪

 

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