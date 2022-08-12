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華為上半年銷售收入按年降近6% 淨利潤減半

經濟脈搏 16:54 2022/08/12

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據華為官網今日（12日）公佈，2022年上半年華為銷售收入按年降近6%，淨利潤率則近乎減半。終端業務受累於經濟放緩、新冠疫情及供應鏈問題，但信息通信技術（ICT）基礎設施業務收入增長穩定。

華為新聞稿稱，整體經營結果符合預期。華為實現銷售收入3016億元（人民幣，下同），凈利潤率5%。其中，運營商業務收入為1427億元，企業業務收入為547億元，終端業務收入為1013億元。

華為輪值董事長胡厚崑表示：「儘管終端業務受到較大影響，ICT基礎設施業務仍保持了穩定增長。我們將積極抓住數字化和低碳化的發展趨勢，通過為客戶及夥伴創造價值，實現有質量的發展。」

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華為發言人稱，終端業務主要受宏觀經濟放緩、新冠疫情及供應鏈問題的影響。

終端業務包括手機等消費者業務。在美國制裁打壓下，華為消費者業務一度受到重創，去年該業務收入按年下滑約五成。華為於去年6月推出鴻蒙操作系統，意味著不再完全依賴谷歌的安卓平台，今年7月底華為發佈了鴻蒙3.0系統。

目前華為面臨的外部環境形勢依然嚴峻。據路透消息，兩名知情人士7月表示，拜登政府正在調查華為，原因是擔心美國安裝華為設備的手機信號塔可能捕獲軍事基地和導彈發射井的敏感信息，然後該公司可能將這些信息傳回中國。

責任編輯：李冰琪

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