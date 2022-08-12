  • 27°C
香港時間 : 2022812日 (五) 18:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地7月份金融數據大幅遜預期

經濟脈搏 18:17 2022/08/12

分享：

分享：

內地7月份金融數據大遜預期，新增人民幣貸款6,790億元（人民幣，下同），社會融資規模增量7,561億元，分別按年減4,042億元和3,191億元，並遠低於6月份的28,063億元和51,733億元。在數據公布前，市場對兩個數字的預期分別約為11,000億元和13,000億元。

人行數據顯示，人民幣貸款方面，住戶貸款增1,217億元，其中，短期貸款減269億元，中長期貸款增1,486億元；企（事）業單位貸款增2,877億元，其中，短期貸款減3,546億元，中長期貸款增3.459億元，票據融資增3,136億元；非銀行業金融機構貸款增1,476億元。

社融規模增量方面，對實體經濟發放人民幣貸款增4,088億元，按年少增4,303億元；對實體經濟發放外幣貸款折合人民幣減1,137億元，按年多減1,059億元。另外，廣義貨幣（M2）餘額為257.81萬億元，按年增12%，增速分別高於上月底、去年同期0.6個和3.7個百分點。

從1月至7月，人民幣貸款累計增加14.35萬億元，按年多增5,150億元；社融規模增量累計21.77萬億元，按年多增2.89萬億元。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟數據表現 金融 人民幣 中國人民銀行

下一篇文章

華為上半年銷售收入按年降近6% 淨利潤減半
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

印度企業據報為避制裁風險 擴大使用人民幣買俄煤
印度企業據報為避制裁風險 擴大使用人民幣買俄煤
越南也來搶中國芯片訂單？ 專家：軟實力和硬拳頭都不夠
越南也來搶中國芯片訂單？ 專家：軟實力和硬拳頭都不夠
深圳一新盤推出「0首期」促銷 僅半天後被房管部門叫停
深圳一新盤推出「0首期」促銷 僅半天後被房管部門叫停
稱28大中城市平均住宅空置率12% 貝殼研究院道歉
稱28大中城市平均住宅空置率12% 貝殼研究院道歉
零售重鎮義烏靜默管理3天 非白名單或重點企業停產（更新版）
零售重鎮義烏靜默管理3天 非白名單或重點企業停產（更新版）
人行警告通脹抬升風險：不搞大水漫灌不超發貨幣
人行警告通脹抬升風險：不搞大水漫灌不超發貨幣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款