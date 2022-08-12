內地7月份金融數據大幅遜預期

內地7月份金融數據大遜預期，新增人民幣貸款6,790億元（人民幣，下同），社會融資規模增量7,561億元，分別按年減4,042億元和3,191億元，並遠低於6月份的28,063億元和51,733億元。在數據公布前，市場對兩個數字的預期分別約為11,000億元和13,000億元。

人行數據顯示， 人民幣貸款方面，住戶貸款增1,217億元，其中，短期貸款減269億元，中長期貸款增1,486億元；企（事）業單位貸款增2,877億元，其中，短期貸款減3,546億元，中長期貸款增3.459億元，票據融資增3,136億元；非銀行業金融機構貸款增1,476億元。

社融規模增量方面 ，對實體經濟發放人民幣貸款增4,088億元，按年少增4,303億元；對實體經濟發放外幣貸款折合人民幣減1,137億元，按年多減1,059億元。另外， 廣義貨幣（M2）餘額為257.81萬億元，按年增12%，增速分別高於上月底、去年同期0.6個和3.7個百分點。

從1月至7月， 人民幣貸款累計增加14.35萬億元，按年多增5,150億元； 社融規模增量累計21.77萬億元，按年多增2.89萬億元。

責任編輯：陳建錫