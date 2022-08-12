內地7月金融數據遠遜預期 社融規模增量創6年新低（更新版）

內地7月份金融數據大遜預期，新增人民幣貸款6,790億元（人民幣，下同），社會融資規模增量7,561億元，按年減4,042億元和3,191億元，遠低於6月份的28,063億元和51,733億元。其中，社融規模增量創2016年7月以來的最低水平。數據公布前，市場對兩個數字的預期為11,000億元和13,000億元。

19:47更新市場人士分析

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指，新增人民幣貸款下滑超預期，主要原因，一方面，反映實體經濟融資需求偏弱，復甦基礎有待夯實。另一方面，在上個月及上半年國內積極推動寬信用後，企業信貸融資需求出現一定程度的提前「透支」，放大了季節性波動。

此外，個別樓盤爛尾問題對樓市復甦構成一定擾動，影響房地產市場融資等。

人行數據顯示， 人民幣貸款方面，住戶貸款增1,217億元，其中，短期貸款減269億元，中長期貸款增1,486億元；企（事）業單位貸款增2,877億元，其中，短期貸款減3,546億元，中長期貸款增3.459億元，票據融資增3,136億元；非銀行業金融機構貸款增1,476億元。

社融規模增量方面 ，對實體經濟發放人民幣貸款增4,088億元，按年少增4,303億元；對實體經濟發放外幣貸款折合人民幣減1,137億元，按年多減1,059億元。另外， 廣義貨幣（M2）餘額257.81萬億元，按年增12%，增速分別高於上月底和去年同期0.6個和3.7個百分點，高於預期的11.4%。

從1月至7月， 人民幣貸款累計增加14.35萬億元，按年多增5,150億元； 社融規模增量累計21.77萬億元，按年多增2.89萬億元。

責任編輯：陳建錫