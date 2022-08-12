村鎮銀行事件涉及超60萬戶 銀保監會：墊付已超180億

中國銀保監會最新回應指，截至周四晚上（11日），對於河南、安徽村鎮銀行事件已墊付180.4億元（人民幣，下同），又指將更加有力推進保交樓。

據澎湃新聞報道，銀保監會有關部門負責人今日表示，村鎮銀行事件已累計墊付43.6萬戶、180.4億元，客戶、資金墊付率分別為69.6%、66%，進展總體順利。



銀保監會有關部門負責人表示，河南、安徽5家村鎮銀行受不法股東操控，通過內外勾結、利用第三方平台以及資金掮客等方式，吸收並非法佔有公眾資金，性質惡劣，涉嫌嚴重犯罪。村鎮銀行賬外吸收的資金既未繳納存款準備金，也未繳納存款保險費。

根據目前所掌握證據，絕大多數賬外業務普通客戶對新財富集團涉嫌犯罪行為不知情、不了解。由於涉及人數較多，墊付工作量大，為確保墊付工作穩妥實施，採取分批墊付方式，優先墊付普通小額客戶。7月11日以來，河南、安徽先後發佈4期公告，分別對5萬元以下、5-10萬元、10-15萬元、15-25萬元的客戶實施墊付。

周五（12日），河南、安徽先後發佈第5期公告，將對單家機構單人本金金額在25萬至35萬的客戶開始墊付。

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取款難事件涉及62.74萬戶 資金約為273億元

按照銀保監會透露的數據推算，此次村鎮銀行取款難事件涉及的群體約有62.74萬戶，資金約為273億元，戶均金額約3.8萬元。

據上述負責人透露，在墊付過程中也出現了一些新情況。目前共有14.7萬客戶未登記，除長期睡眠戶（賬戶金額100元以下）外，還有少量可疑賬戶，這些客戶可能存在被犯罪分子欺騙、裹挾，冒名開戶，需進一步核實信息，甄別和判斷交易行為。銀保監會提醒，請未登記客戶抓緊完成登記。

上述負責人還表談到，銀保監會對一些村鎮銀行貪大求洋、偏離主業，違規開展票據業務、大額授信、異地授信，以及通過第三方互聯網平台開展存貸款業務等市場亂象開展專項整治，取得了明顯的效果。村鎮銀行票據業務佔總資產比例、大額貸款占各項貸款比例均明顯下降，互聯網貸款已基本出清，互聯網存款大幅下降。目前，還有40家村鎮銀行吸收賬內互聯網存款，餘額39億元。除河南、安徽5家村鎮銀行外，尚未發現其他村鎮銀行存在或持有賬外非法吸收的互聯網存款。

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全國中小銀行共處置不良資產按年多1640億元

銀保監會有關部門負責人介紹，截至今年上半年，全國中小銀行共處置不良資產6700億元，按年多處置1640億元；批准34家中小銀行合併重組；經國務院金融委批准，分配了1874億元專項債額度補充中小銀行資本。

在遼寧中小銀行改革方面，上述負責人介紹稱，遼寧省中小銀行改革化險進展順利，全省累計處置中小銀行不良資產3250億元，發行專項債補充了中小銀行資本。依法依規推進遼陽農商行、太子河村鎮銀行處置工作，

報道引述有關負責人表示，「下一步將按照『穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈』總體要求，堅持問題導向和目標導向並重，統籌風險防範與深化改革，持續提升監管有效性，多措並舉，增強中小銀行機構實力和抵禦風險能力，更好服務國民經濟高質量發展。」

積極支持更加有力地推進「保交樓、穩民生」工作

銀保監會有關部門負責人表示，銀保監會加強與住建部、人民銀行等部門的協同配合，積極研究推動「保交樓、穩民生」工作。積極指導銀行在配合地方政府壓實各方責任的有序安排下，積極主動參與合理解決資金硬缺口的方案研究，做好具備條件的信貸投放，千方百計推動「保交樓、穩民生」。銀保監會指導銀行穩妥實施房地產金融審慎管理制度，堅持風險可控，穩中求進開展工作，做到金融風險防控「不缺位」。

上述負責人還表示，下一步銀保監會將落實好房地產金融審慎管理制度，有效滿足房地產企業合理融資需求，大力支持租賃住房建設，支持項目併購重組，以新市民和城鎮年輕人為重點，更好滿足剛性和改善性住房需求。加強與各方工作協同，配合積極推進「保交樓、穩民生」工作，依法依規做好相關金融服務，促進房地產業良性循環和健康發展。

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責任編輯：袁瑋婧