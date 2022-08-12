紀委曝杭州國企領導沉迷賭博：年薪負不起一晚賭資

中國浙江省紀委省監委刊文 ，揭示了杭州市下城區城市建設投資發展集團有限公司原副總經理任活如何走向犯罪。該國企領導沉迷賭博，年薪甚至負擔不起一晚上的賭資。

據澎湃新聞報道，浙江省紀委省監委刊文《嗜賭成癮被圍獵 親清不分陷囹圄》稱，任活長於普通幹部家庭，性格大大咧咧，做事控制欲強，哥們義氣橫生，從大學時代開始，就愛打牌，很享受用他的「頭腦」來控制牌桌的「快樂」。

走上國企領導崗位後，由於手中有權，圍在任活身邊鞍前馬後的「朋友」越來越多，他與他們都親密無間，儼然成為了國企「大佬」。

受賄527萬餘元 被判囚10年半



任活自述：「有些管理服務對象賭的金額比較大，跟他們玩了之後我輸贏的金額也越來越大，最厲害的一次一晚上就輸了六七十萬元，刺激帶來的興奮，讓我很快就賭上癮了。」任活個人的年薪甚至還承受不起一晚上的賭資。於是別有用心的管理對象就會幫他出錢，幫他還賬，拉他下水，來幫他們謀利。

文章透露，2014年起，任活的職務頻頻升遷，他身邊的老闆「朋友」也越來越多。一名從事水電安裝分包工程的個體經營戶樓某某，當起了任活的「錢袋子」。在任活受賄的520餘萬元（人民幣，下同）中，幾乎一半來自樓某某。

任活隨後在工程管理、項目招標、承接業務等多個事項上對老闆朋友們給予照顧。作為回報，2006年至2021年期間，任活先后索取或收受他人賄賂合計527萬餘元。

2021年11月，任活受到開除黨籍、開除公職的處分。 2022年3月28日，任活因犯受賄罪，判處有期徒刑十年六個月，並處罰金人民幣60萬元，名下諸暨某房屋及車庫，予以沒收，上繳國庫；其餘非法所得350萬餘元，予以追繳。

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責任編輯：蒯宇澄