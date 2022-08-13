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【內地疫情】新增本土感染破2000宗 新疆庫爾勒、甘肅敦煌靜默管理

社會熱點 10:42 2022/08/13

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內地昨日（12日）新增本土感染2005宗，新疆庫爾勒及甘肅敦煌分別宣布靜默管理。

國家衛健委通報，昨日新增本土確診646宗，無症狀感染1359宗。其中海南佔1426宗。

新疆（含兵團）昨日新增本土確診2宗，無症狀感染384宗。據央視新聞，新疆庫爾勒宣布8時起，在全市實行臨時性靜態管理措施，時間暫定5—7天。通知要求，嚴格人員流動管理，嚴格重點單位管理，實施交通管控等。

新疆疫情尚處高位

新疆自治區政府新聞辦公室處長李華昨晚介紹，7月30日伊寧市發生疫情後，自治區疫情防控工作指揮部立即開展應急處置，防止擴散外溢，但是仍然波及到了12個地州市28個縣市區，報告陽性感染者仍處高位，尚未出現拐點。

李華指，此次疫情呈局部聚集性和多點散發態勢，病毒傳播力更強、傳播速度更快，給防控工作提出了更高的要求。在自治區疫情防控工作指揮部的統一指導下，各地堅持「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針，突出「以快制快」，按照「早、快、準、小」工作要求，一體推進各項防疫措施落實落細。

另外，甘肅省敦煌市新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控工作領導小組發布通告指，近日，敦煌鄰近多地出現疫情，整體形勢嚴峻複雜。周三（10日）以來，多例有敦煌旅居史的遊客離敦後確診。為有效控制和降低疫情風險，保障市民群眾、遊客朋友的生命安全和身體健康。經敦煌市新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控工作領導小組研究決定，今日15時在全市範圍內開展全員核酸檢測，其間24小時全域實施靜默管理。

新疆疫情再衝新高 親子暑期遊市場提前結束

 

責任編輯：袁瑋婧

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