美中元首會晤時間地點尚未敲定 白宮：很快公布美台貿易細節

美國白宮印太事務協調員坎貝爾（Kurt Michael Campbell）稱，美中兩國尚未敲定元首會晤的時間和地點。他同時也說，華盛頓很快將公布與台灣進行貿易談判的細節，報道指出，此舉可能會進一步加劇美國眾議院議長佩洛西訪台及此後解放軍演習引發的緊張局勢。

據彭博社報道，在最近一次通話中，美國總統拜登和中國國家主席習近平指示各自團隊為他們可能的會晤做準備，但坎貝爾表示，雙方尚未敲定時間和地點。

《華爾街日報》早前引述未具名知情人士稱，中國官員正在為習近平今年11月出訪東南亞期間與拜登當面會晤做準備，地點可能是印尼峇里島的20國集團領導人峰會或之後泰國曼谷亞太經合組織峰會期間。

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美台貿易談判路線圖將公布

坎貝爾周五（12日）還對記者表示，白宮正在為美台貿易談判制定一個雄心勃勃的路線圖，並打算在未來幾天公布。

美國貿易代表辦公室6月宣布與台北啟動一項新的經濟倡議，並表示談判的目標是在監管實踐、農業和數字貿易等領域取得「具有經濟意義的成果」。

對於解放軍上周在台海周邊持續軍演，坎貝爾說，中國大陸對台灣「施加了更大壓力」，美國預計這一做法在未來數周乃至數月將持續。「目的很明確——恐嚇和脅迫台灣，破壞它的韌性」 。

坎貝爾說，美國的反應不會是「本能或下意識的」，但拜登政府不會停止自由航行行動，包括未來幾周穿航台灣海峽的舉動。

坎貝爾還表示，白宮敦促北京重新開放上周關閉的合作溝通渠道，包括在氣候問題上重開對話大門。

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責任編輯：袁瑋婧