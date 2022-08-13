  • 32°C
香港時間 : 2022813日 (六) 13:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美中元首會晤時間地點尚未敲定 白宮：很快公布美台貿易細節

國情動向 12:08 2022/08/13

分享：

分享：

美國白宮印太事務協調員坎貝爾（Kurt Michael Campbell）稱，美中兩國尚未敲定元首會晤的時間和地點。他同時也說，華盛頓很快將公布與台灣進行貿易談判的細節，報道指出，此舉可能會進一步加劇美國眾議院議長佩洛西訪台及此後解放軍演習引發的緊張局勢。

據彭博社報道，在最近一次通話中，美國總統拜登和中國國家主席習近平指示各自團隊為他們可能的會晤做準備，但坎貝爾表示，雙方尚未敲定時間和地點。

《華爾街日報》早前引述未具名知情人士稱，中國官員正在為習近平今年11月出訪東南亞期間與拜登當面會晤做準備，地點可能是印尼峇里島的20國集團領導人峰會或之後泰國曼谷亞太經合組織峰會期間。

習拜擬安排面對面會晤 美媒：或11月G20期間舉行 京回應

習拜通話後 官媒籲美在台灣問題上剎車 「再往前幾步就是懸崖」

美台貿易談判路線圖將公布

坎貝爾周五（12日）還對記者表示，白宮正在為美台貿易談判制定一個雄心勃勃的路線圖，並打算在未來幾天公布。

美國貿易代表辦公室6月宣布與台北啟動一項新的經濟倡議，並表示談判的目標是在監管實踐、農業和數字貿易等領域取得「具有經濟意義的成果」。

對於解放軍上周在台海周邊持續軍演，坎貝爾說，中國大陸對台灣「施加了更大壓力」，美國預計這一做法在未來數周乃至數月將持續。「目的很明確——恐嚇和脅迫台灣，破壞它的韌性」 。

坎貝爾說，美國的反應不會是「本能或下意識的」，但拜登政府不會停止自由航行行動，包括未來幾周穿航台灣海峽的舉動。

坎貝爾還表示，白宮敦促北京重新開放上周關閉的合作溝通渠道，包括在氣候問題上重開對話大門。

彭博：美台計劃進行經貿對話 內容與印太經濟架構相似

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
國防 貿易戰 人權 財政政策 地緣政治 外交 軍事演習 亞太經合組織 台北 習近平

下一篇文章

因疫情近3年未出訪 英媒：習近平將於下周訪問沙特
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

戴琪：對華經貿將採取新做法 多年對話未帶來改變
戴琪：對華經貿將採取新做法 多年對話未帶來改變
王毅批佩洛西政治挑釁 警告美國在台灣問題上不要輕舉妄動
王毅批佩洛西政治挑釁 警告美國在台灣問題上不要輕舉妄動
華爾街日報：佩洛西訪台前 習近平向拜登表示無意開戰
華爾街日報：佩洛西訪台前 習近平向拜登表示無意開戰
因疫情近3年未出訪 英媒：習近平將於下周訪問沙特
因疫情近3年未出訪 英媒：習近平將於下周訪問沙特
日媒：9月安倍國葬 將成中日關係試金石
日媒：9月安倍國葬 將成中日關係試金石
波羅的海三國全數退出「中國與中東歐國家合作機制」
波羅的海三國全數退出「中國與中東歐國家合作機制」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款