內地多地發文鼓勵農民進城買房 退出農村宅基地予以獎勵

內地安徽潛山、江蘇揚州等地方先後發文鼓勵農村居民到縣城居住，並對自願退出宅基地進城購房落戶的農民給予獎勵。不過不少評論則認為此舉為了去庫存，卻會加速農村凋敝，與國家振興鄉村政策背道而馳。

根據貝果財經報道，安徽省潛山市印發了《關於應對疫情影響促進房地產業良性循環和健康發展若干措施》，除了提供人才購房補貼、支持合理購房需求、降低個人住房消費負擔等支持政策，還「鼓勵農民進城落戶」。

退出宅基地獎勵五萬

根據此次出台的有關政策，潛山市對自願退出宅基地進城購房落戶的農民，經認定後，給予一次性五萬元（人民幣，下同）購房獎勵。

同時，潛山市對自願退出宅基地且宅基地復墾為耕地或其他農用地後，由原宅基地使用者承包經營的，經認定後，按每畝三萬元給予獎勵。

江蘇省揚州市寶應縣今年初也印發了《關於鼓勵農村居民到縣城居住的實施辦法》，其鼓勵農村居民自願有償退出宅基地，併到縣城規劃區範圍內購房。

根據政策內容，農村居民在寶應縣城市規劃區範圍內購買新建商品房（不包含二手房），並自願退出合法宅基地、配合拆除宅基地上房屋及相關建（構）築物的，按房屋實際面積分檔予以獎勵。

其中，農村宅基地房屋面積100平方米以下的，揚州市對農民獎勵每戶23萬元；房屋面積100至200平方米的，獎勵每戶25萬元；房屋面積200平方米以上的，獎勵每戶27萬元。獎勵總額中含宅基地有償退出一次性補償每戶五萬元。

值得注意的是，寶應縣向退出宅基地農民發放的所有獎勵，均以結算憑證（房票）予以結算，且退出宅基地農民在縣城新購商品房總價原則上須大於結算憑證總額的1.5倍。

今年陸續鼓勵農民進城買房

除了安徽潛山、揚州寶應，吉林省延吉市、江蘇省鹽城市阜寧縣、貴州省遵義市等多地都在今年陸續發文鼓勵農民進城買房，並出台了相應的優惠和支持政策。

今年2月，吉林省延吉市出台了鼓勵農民進城購房優惠補貼的實施方案，在 2022 年對農民購買的新建商品房或二手樓房給予補貼。其中包括對農民購買家庭唯一住房，政府參照購房農民所繳納契稅的額度全額給予補貼；以及符合條件的農民在延吉市城區內購買商品住房，有意願、誠信度較高的房地產開發企業提供額外1至2個百分點的折扣優惠或總房款減免優惠。

江蘇省鹽城市阜寧縣多部門日前聯合出台了《關於進一步促進全縣房地產業平穩健康發展的通知》，對凡是符合 2022 年度農房改善政策的農戶，在縣城購買新建商品住房的，在原有農房改善優惠政策的基礎上，可重複享受給予購房補貼和安家落戶購房補貼等政策。

此外，在阜寧縣域內以個人名義參加社會保險的，可以繳納住房公積金，繳滿 6 個月並進縣城購房的，可以享受住房公積金貸款。

縣城房地產去庫存壓力大

《中國房地產報》引述中國宏觀經濟研究院國土開發與地區經濟研究所研究員黃征學指，這類政策出台的原因有三個：一是縣城房地產去庫存壓力大；二是落實上級要求因城施策維護房地產市場穩定；三是縣域經濟增長和財政增收動力不足。

他向中國房地產報記者坦言，因房地產市場預期轉弱，這類政策對房地產去化有積極影響，但影響有限。目前縣城去化面臨最主要問題是需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等問題。

在黃征學看來，上述政策對房地產去化有積極影響，但影響有限，「特別是貴州晴隆縣和安徽潛山縣等地，政策的突破不大。」

IPG中國區首席經濟學家柏文喜也提出類似擔憂，縣域樓市去化要面臨的難題是市場相對狹小、產品溢價空間以及價格調整空間都較小，因此更需要關注市場容量、產品適銷對路以及定價合理的問題。

他提醒，「市場的購買力不足，居民收入穩定性差，房企與居民都需要慎用財務槓桿，以免推高未來還款風險。」

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責任編輯：袁瑋婧