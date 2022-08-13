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上海防疫隨申碼4850萬人資料疑網上兜售 研發中心：不是我們外洩

社會熱點 12:55 2022/08/13

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上海市疫情防控應用程式「隨申碼」傳出遭黑客入侵，造成4850萬用戶的個人資料外洩，近日已有人在黑客討論區兜售。研發隨申碼的上海市大數據中心回應稱，不是他們洩露的，建議市民報警。

據《南方都市報》報道，有黑客以4000美元（約合31350港元）在黑客討論區Breach Forums拍賣上海隨申碼數據庫，發帖者稱其中包含4850萬用戶的上海隨申碼資料，是自上海隨申碼推行以來，「所有居住和到訪過上海的人員信息」。發帖者稱資料來源於上海市大數據中心。

發帖者公開了上述數據庫的47組資料作為樣本，供潛在購買者核對：這組資料包含了用戶姓名、流動電話號碼、身份證號、隨申碼的顏色、UUID（通用唯一識別碼）。報道中隨機撥打30個電話號碼驗證資料真實性，有8人表示電話號碼、姓名、身份證號均屬實且曾註冊隨申碼，部分居民證實其電話號碼、姓名屬實，對於身份證號碼是否屬實未予回應。

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大數據只負責研發

上海市大數據中心的一名工作人員稱，建議居民聯繫上海市民服務熱線12345反饋，大數據中心只負責研發隨申碼，「個人信息不是我們洩露的。」12345工作人員則回應稱，對此並不知情，建議資料遭洩的居民向公安報案。

上海隨申碼（Shanghai QR Code）是上海市政府推出的政務服務二維碼，於2020年2月17日上線，主要用於疫情防控。2021年7月27日，上海市新聞辦舉行發布會，明確要求該市推廣「隨申碼」的社會化應用，作為個人和企業等市場主體的數字身份識別碼，不斷拓展應用領域，除疫情防控需要「通行」功能外，也應用到健康醫療、交通出行、文化旅遊等場景。

這是相隔不到兩個月上海第二度傳出重大資料外洩事件。6月底，有黑客以10枚比特幣兜售「上海公安數據庫」，稱內含10億中國公民的戶籍等個人資料及數十億筆警方紀錄，但官方迄今對此保持緘默。

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責任編輯：袁瑋婧

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