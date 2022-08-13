河南一地發不出工資全縣巴士停運 引熱議後恢復3條路線

內地不少地方縣市近期傳出財政緊張，河南周口市鄲城縣日前發通告稱因數月發不出駕駛員工資，全縣巴士已停運數日。引發輿論關注後，今日（13日）巴士公司宣布3條線路恢復營運。另外，廣東省惠州市博羅縣亦有網民反映巴士班次太少，官方指公交企業經營困難，正申請補貼。

據紅星新聞，周五（12日）下午，鄲城公交發佈全縣公交停運公告。公告稱，公交公司經營困難，駕駛員工資連續幾個月發不上，導致城市公交全部停運。目前，該推文已刪除。

《極目新聞》引述鄲城縣公交公司一名工作人員證實，公司確實曾於12日發布停駛公告，但目前已經刪除。另一名工作人員稱，目前鄲城縣的公車全部停駛，包括他在內所有工作人員都休息了，正在等公司的通知。

據其透露，目前公司經營困難，營收下降，「一輛車每天最低消費就得200多塊（人民幣，下同）錢，但是我們一輛車現在（一天）就拉幾十塊錢。開支大了，收入少了，堅持不住了。」

司機缺失嚴重

報道指出，這並非鄲城縣公車第一次出現停駛情況。河南《大河報》今年7月20日就曾報導，鄲城縣公交公司7月也曾發布通知稱，因運營困難虧損嚴重，駕駛員離職較多，部分線路很難堅持運營，故暫停運營公交3號線和6號線。

當時，鄲城縣公交公司一位負責人表示，乘車的人少，有關部門該發的補貼也沒有發，導致司機的工資發不下來，「人家都不願意幹」。

「我們縣公交司機的月薪3600元，這對任何一名A證司機來說都不是高工資，所以司機離職很多。」上述負責人說，現在全縣100多輛公交車，只有50多名司機，「折合兩輛車一個人」，司機缺失嚴重。

今日，河南周口市鄲城縣公共交通服務有限公司（下稱「鄲城公交」）發佈公告稱，2022年8月13日6時20分，鄲城公交恢復城市公交1路，2路，5路全班次正常運營，公交公司將嚴格按照防疫要求， 做好清潔，消毒，通風等防疫措施，確保市民出行安全。

此外，據澎湃新聞報道，近日，在廣東省惠州市博羅縣網絡問政平台上，不少網友向當地政府部門投訴反映多個公交線路班次過少的問題。對此，博羅縣交通運輸局在答覆中表示，當地公交企業遭遇經營困難，目前已擬定補貼方案待審議通過。

標普：今年中國地方政府赤字規模將擴大 控風險優先於穩增長

瀋陽拖欠核酸採樣員人工引發罷工 當地財政：款已撥

深圳4月財政收入下滑約44% 地方財政收支矛盾加大

責任編輯：袁瑋婧