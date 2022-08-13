周焯華關聯跨境賭博案溫州開審 港籍35人當庭認罪

澳門太陽城集團（1383）創辦人周焯華（綽號「洗米華」）早前被浙江溫州檢察院以涉嫌開設賭場罪批准逮捕，以他為首的跨境賭博犯罪集團涉及的3宗案件，前日起一連3日在溫州市中級法院公開開庭合併審理。港籍35人當庭認罪。

浙江溫州中院周五（12日）通報稱，10日至12日，該院公開開庭合併審理市檢院指控被告人張寧寧等34人犯開設賭場罪、非法經營罪，被告人張時秀犯開設賭場罪，被告人鍾海燕犯開設賭場罪等3案，均為以周焯華（另案處理）為首的跨境賭博犯罪集團系列案件。

公訴機關指控，2007年以來，澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，並於2015年開始在菲律賓等地先後開設「SCM聯盟E城」、「UE環球E城」等網絡賭博平台進行賭博活動。

內地賭客會員6萬多人、涉案金額特別巨大

據指控，為牟取非法利益，周焯華通過發展股東級代理及賭博代理，以提供高額傭金利誘各級代理組織中國境內公民參與跨境賭博，並向中國境內公民推廣網絡賭博平台；在中國境內成立資產管理公司為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務，協助客戶進行跨境資金兌付，追索賭債；利用境內地下錢莊等第三方為賭客提供賭資支付結算；通過中國境內技術公司提供賭客管理、資金結算、車輛服務等技術支持；在中國境內設立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務等，組織中國公民赴境外太陽城賭廳賭博、參與跨境網絡賭博。

截至去年11月，以周焯華為首的犯罪集團共發展股東級代理400多人 、賭博代理 6萬多人，內地賭客會員6萬多人，涉案金額特別巨大，嚴重擾亂社會管理和市場經濟秩序。公訴機關又指控，被告張寧寧在周焯華指使下，為集團牟取非法利益，違反國家規定，變相買賣外匯，實施非法經營犯罪，情節特別嚴重，嚴重擾亂金融市場秩序。

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責任編輯：袁瑋婧