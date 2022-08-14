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四川一地突發山洪釀7死 全省要求野外風景區域落實專人盯守（有片）

社會熱點 14:56 2022/08/14

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四川彭州市龍門山鎮龍漕溝昨日（13日）下午突發山洪。央視今日午間報道指，截至目前已有7死8傷。現場搜救排查工作已接近尾聲。四川省印發緊急通知，峽谷等野外風景區域落實專人盯守。

事發地並非正規景區 

綜合內媒報道，龍漕溝是一個在多個社交平台上被熱議的「網紅打卡地」，「天然未開發」、「小眾避暑勝地」，但實際上是一個泄洪河道。多名當地人介紹，龍漕溝並非正規景區，社區在河道邊上也立有「禁止下河」的警示牌。邊上也有防護網，但很多防護網都被拆了。

一位附近的商戶說，因為是周末，過去游玩的旅客可能有上千人，「但最近好幾天都是晴天，大晴天發這樣的洪水，很罕見。」

網傳影片顯示，事發時，河道兩邊立著多頂帳篷，不少遊客在水中嬉戲。河水很淺，水中遍布石頭。洪災的親歷者徐凱介紹，他所在的河域，幾乎都是家庭式出遊，「很多人去那邊露營，有的昨天晚上就扎營了，還有人在那裡做飯，水裡面放著西瓜、飲料，小朋友坐在河裡面玩耍、吃東西。」 

但水勢來得迅猛，伴隨著水中的和岸邊的尖叫聲和求救聲。一則流傳很廣的影片中，一名成年男子抱著一個孩子被困在河道中央。

當地人示警 有遊客及時逃離

附近一家餐館的廚師陳師傅介紹，當時下午，他沿著龍槽溝上山，准備去看看自家的宅基地。大概在山腳到山頂的三分一路程，他看到一個同村村民急促下山，告訴旁邊一名工作人員，山上發洪水了。

陳師傅說他知道山洪爆發以後會發生什麼，他和這名村民隨即往山下跑，通知河道上的遊客撤離。剛開始，一些人還以為是在開玩笑，不太相信。陳師傅重複地喊著，開始有遊客「當真」了，不少人也跟著爬上了岸。不到二十秒的時間，山洪就衝了下來。

在陳師傅等人的幫助下，有四五十名遊客及時逃離了河道。陳師傅說，「就是我聲音不夠大，我聲音再大的話他們就能聽到，我相信今天會跑更多的人。」

13日晚間，四川省防汛抗旱指揮部辦公室印發緊急通知，要求各地緊急排查轄區內易發多發險情的涉水景區以及灘塗、峽谷等野外風景區域，組織多部門聯合開展動態巡護，落實專人在重要點位盯守巡查，做好警示提示，極端天氣情況下嚴禁任何戶外探險、涉水活動，及時勸阻山間溪谷、淺灘水域內野遊、露營等行為，堅決確保人員安全。

截至目前，此次突發山洪災害共造成7人死亡、8人輕傷。現場搜救排查工作已接近尾聲。已展開遇難者家屬善後工作。

責任編輯：尹航

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