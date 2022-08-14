內地增2467宗本土感染 孫春蘭赴海南： 採取更堅決果斷措施

內地本土疫情繼續擴大，周六（13日）新增2467宗感染，海南佔逾5成，副總理孫春蘭到海南調研指導疫情防控工作，她表示，要刻不容緩落實各項防控措施，以快制快盡早撲滅疫情。她還提到，做好滯留旅客的服務保障工作。

海南新增1340宗感染個案

內地新增2467宗感染，海南、西藏、新疆為新增最多省份，分別新增1340宗、502宗、398宗，其他感染個案分布在浙江、廣東、江西、內蒙古、四川、福建等地。

孫春蘭昨日到海南調研時表示，按照第九版防控方案的要求，加強全省資源統籌調配，突出重點、集中力量、壓實責任，採取更加堅決果斷的措施，以快制快，刻不容緩把各項措施抓細抓具體，盡快實現社會面清零，保障群眾的健康安全和正常生產生活秩序。

海南疫情處於高位波動期，防控形勢複雜嚴峻，國家協調20個省區市1.67萬名醫務人員和197萬管/日核酸檢測能力馳援海南。孫春蘭指出，要進一步優化指揮體系，扁平化運行，加強核酸檢測、方艙床位、隔離房間分配等的全省統一調配，對疫情較重、資源緊張的地方加大支持力度。

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隔離和收治資源不足是當前海南疫情防控的堵點，要挖掘酒店資源潛力，加快方艙醫院建設，確保密接人員、陽性感染者應隔盡隔、應收盡收、日清日結。

要精心組織實施核酸檢測，優化採、送、檢、報、轉、收等全環節流程，動態調整單管、混管檢測的匹配，增加追陽專班力量，確保8小時內完成追陽工作，把社會面感染者撈干淨。

要根據流調科學劃定風險區域，嚴格加強社區管控，充實社區防控力量，切實保障好居民基本生活和正常就醫需求。因疫情滯瓊遊客約15萬人，有關方面正在積極推進離島返程。要做好滯留旅客的服務保障工作，加快進度，相關省市不得拒收或限額接收，海南省要做好風險評估，嚴格落實離島防控措施，「點對點」轉運，嚴防疫情外溢。

此外，在西藏，日喀則市全域靜默延長至8月21日，不進不出、足不出戶。新疆啟動跨省旅遊熔斷機制。

責任編輯：尹航

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