拒停車受調查 河南司機將52歲女警拖行5公里致死（有片）

河南省禹州市一名司機拒絕停車配合調查，直接開車撞向一名52歲的煙草專賣局緝私大隊女執法人員，將其拖行近10分鐘5公里左右致死，之後逃離現場。2天後禹州市委宣傳部表示，肇事者逃竄至襄縣後自首。

據「聯合新聞網」報道，河南禹州市煙草專賣局緝私隊工作人員楊剛宇接到舉報電話，稱一輛車上載有走私假煙。她直接截停，但對方拒不配合，並開車衝撞楊剛宇，把楊剛宇頂在引擎蓋上拖行近10分鐘5公里左右，導致楊剛宇身亡。

根據監控視頻，8月11日傍晚6時47分，一輛白色汽車頂著楊剛宇，曾停車、倒退了兩次，隨後加速向前開去。6分鐘後，這輛車以更快的速度從道路另一側折返，頂著楊剛宇向前疾馳。楊剛宇的女兒小周說，從地圖上看，拖行距離約為3公里。但相關工作人員告訴她，實際上可能拖行了5公里左右。

據報道，當時楊剛宇拍打著對方的窗戶，希望對方停車，但對方卻踩油門加速，把楊剛宇甩了下來，楊剛宇頭部受到撞擊。楊剛宇被送至醫院後搶救無效，當天下午離世。

肇事者逃竄至襄縣後，前往當地派出所自首。

女兒小周說，母親今年52歲，原本即將退休。進入禹州市煙草專賣局工作後被分到緝查隊，多年來盡職盡責，常常凌晨才回到家，「自己在鄭州上班，周末回家也很難見到母親」。女兒說，母親的離世，令家人和同事都十分痛心，希望肇事者能受到應有的懲罰。

責任編輯：尹航

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