美參眾議員5人抵台將會蔡英文 中方斥不遺餘力挑起兩岸對抗（更新版）

美國眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台影響仍未消散，然而昨晚（14日）美國再有5名參眾議員訪台，周一（15日）將與領導人蔡英文會面。

中國駐美大使館批評，訪問團再次證明美國不希望看到台海局勢穩定，不遺餘力挑起兩岸對抗，干涉中國內政，敦促美國國會議員應按照「一中政策」行事。此前中國外長王毅針對佩洛西訪華，曾警告美方再台灣問題上勿再輕舉妄動。

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東部戰區或組織強力軍事反制

另外，內媒引述解放軍有關人士透露，針對美參議員率團竄台，東部戰區可能於其竄台期間，在台島周邊海空域組織強有力的軍事反制行動。

據路透社報道，美國在台協會（AIT）表示，美國五位參眾議員代表團將與周日下午抵台展開2天的訪問行程。台灣外交部門指，訪團除會見蔡英文外，並將拜會台灣立法院外交及國防委員會，雙方就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

台外交部門強調，本團組成橫跨參、眾兩院兩黨，成員來自「外交」、「軍事」、「歲計」等重要委員會。在中國大陸持續升高區域緊張情勢之際，美國國會再度籌組重量級訪團來台，展現無懼中國威脅恫嚇的友我情誼，並彰顯美國對台灣的強力支持。

AIT也指出，此訪問行程為國會議員出訪印太地區的一環。此國會訪問團將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈、氣候變遷，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

AIT說明，此次訪團成員包括美國聯邦參議員艾德馬基 (Ed Markey；民主黨籍麻塞諸塞州)，眾議員加拉門迪（John Garamendi；民主黨籍加州））、洛温塔爾（Alan Lowenthal；民主黨籍加州）、拜爾（Don Beyer；民主黨籍維吉尼亞州）及拉德瓦根（Aumua Amata Coleman Radewagen；共和黨美屬薩摩亞）。

中國外交部曾多次對美國議員參訪台灣表示堅決反對，中國外長王毅日前針對佩洛西訪台，警告美方再台灣問題上不要輕舉妄動。

華爾街日報：佩洛西訪台前 習近平向拜登表示無意開戰

王毅批佩洛西政治挑釁 警告美國在台灣問題上不要輕舉妄動

責任編輯：袁瑋婧