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中國天氣網料三伏天後繼續熱  農業部派員抗旱保糧

社會熱點 22:13 2022/08/14

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內地多處持續酷熱，重慶有地區錄得超過攝氏44度高溫。中國天氣網預測，三伏天結束後，高溫天氣仍將繼續。針對南方大部地區高溫少雨，農業農村部派出工作組和科技小分隊，赴重點地區指導防範高溫乾旱工作，保秋糧豐收。

今年入夏以來，內地高溫日數多、覆蓋範圍廣、多地最高氣溫破歷史極值。截至今日晚上9時，全國氣溫排行榜前十個地區的溫度均超過攝氏42度，其中重慶北碚錄得44.5度居首。中央氣象台自上周五（12日）以來，已連續三日發出最高級別的高溫紅色預警。

中國天氣網預測，未來10天，江淮、江漢、江南、四川盆地等地仍將有持續性高溫天氣，累計高溫日數可達7至10天。從目前預報來看，即便是23日進入處暑，24日三伏天結束，高溫恐怕也未完結。

長江水位新低 罕見「汛期反枯」

此外，央廣網引述武漢市防汛抗旱指揮部辦公室稱，截至8月13日下午6時，長江漢口站水位為17.55米，當前長江武漢段水位，為有水文記錄以來歷史同期最低。

多地氣溫破40℃ 中央氣象台連23日發高溫預警

罕見高溫電力負荷創新高 國家能源局：堅決守住不拉閘底線
　　
相關負責人表示，今年長江進入主汛期後水位持續退落，出現「汛期反枯」的罕見現象，這是長江流域降雨明顯偏少，上游來水減少，以及持續高溫導致蒸發量增大所致。數據顯示，7月9日以來，武漢市降水量較往年同期減少11.7%；7月上中旬，長江中游控制站漢口站來水量591.84億立方米，較30年均值偏少18%。

農業部要求落實物資儲備水源

針對南方大部地區7月以來持續高溫、降水偏少，農業農村部下發通知加強部署，並派出25個包省包片聯繫工作組和12個科技小分隊，赴秋糧重點省份和受高溫乾旱影響重點地區，指導關鍵措施落實。

農業農村部強調，當前南方正是糧食產量形成的關鍵期，各地要把救災物資和技術措施落實到戶到田，積極儲備抗旱水源，開展抗旱澆灌，做到能澆盡澆。

責任編輯：易燕丹

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