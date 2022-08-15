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內地7月城鎮調查失業率降至5.4% 惟青年失業率續飆至19.9%

經濟脈搏 10:21 2022/08/15

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中國城鎮調查失業率連續三個月回落。據國家統計局數據，1至7月份，全國城鎮新增就業783萬人。 7月份，全國城鎮調查失業率為5.4%，比上月下降0.1個百分點。不過，16-24歲青年失業率續升至19.9%。

4月份，全國城鎮調查失業率曾升至6.1%；5、6月份連續回落，分別為5.9%、5.5%。

數據顯示，本地戶籍人口調查失業率為5.3%；外來戶籍人口調查失業率為5.5%，其中外來農業戶籍人口調查失業率為5.1%。

16-24歲、25-59歲人口調查失業率分別為19.9%、4.3%。 31個大城市城鎮調查失業率為5.6%。全國企業就業人員周平均工作時間為48.0小時。

國家統計局指出，中國就業形勢總體穩定，失業率連續回落。但也要看到，就業總量壓力和結構壓力依然存在。 7月份，全國失業率總體水平還是高於上年同期，青年人失業率仍然處於歷史較高水平。

下階段，還是要繼續落實好各項穩經濟一攬子政策舉措，推動經濟持續恢復，積極助企紓困，擴大就業崗位，加大穩就業力度，加強對大學生等重點群體就業幫扶，推動就業形勢穩定向好。

【中國經濟】7月工業、投資和消費數據均遜預期

【人行降息】時隔7個月  人行超預期下調MLF和逆回購利率10個基點

責任編輯：蒯宇澄

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