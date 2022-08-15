內地7月城鎮調查失業率降至5.4% 青年失業率19.9%創新高

中國城鎮調查失業率連續三個月回落。據國家統計局數據，1至7月份，全國城鎮新增就業783萬人。 7月份，全國城鎮調查失業率為5.4%，比上月下降0.1個百分點。不過，16-24歲青年失業率續升至19.9%，連續4個月創新高。

4月份，全國城鎮調查失業率曾升至6.1%；5、6月份連續回落，分別為5.9%、5.5%。

4月、5月、6月的青年失業率分別為18.2%、18.4%、19.3%。

數據顯示，本地戶籍人口調查失業率為5.3%；外來戶籍人口調查失業率為5.5%，其中外來農業戶籍人口調查失業率為5.1%。

16-24歲、25-59歲人口調查失業率分別為19.9%、4.3%。 31個大城市城鎮調查失業率為5.6%。全國企業就業人員周平均工作時間為48.0小時。

國家統計局指出，中國就業形勢總體穩定，失業率連續回落。但也要看到，就業總量壓力和結構壓力依然存在。 7月份，全國失業率總體水平還是高於上年同期，青年人失業率仍然處於歷史較高水平。

加強對大學生等重點群體就業幫扶

統計局指出，今年來看，整體上受疫情衝擊，全國城鎮調查失業率目前是衝高回落的態勢，下階段隨著經濟逐步恢復和穩就業政策的持續發力，就業形勢保持穩定有較好條件。當前來看，就業的主要特點還是青年人失業率比較高，青年人在求職過程中對就業的期待和市場需求之間也存在著一定的差距，這些都影響著青年人就業。隨著經濟恢復和穩就業政策，特別是對年輕人就業幫扶政策措施力度加大，總體上來看，就業情況會逐步好轉，保持穩定。

下階段，還是要繼續落實好各項穩經濟一攬子政策舉措，推動經濟持續恢復，積極助企紓困，擴大就業崗位，加大穩就業力度，加強對大學生等重點群體就業幫扶，推動就業形勢穩定向好。

【中國經濟】7月工業、投資和消費數據均遜預期

【人行降息】時隔7個月 人行超預期下調MLF和逆回購利率10個基點

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道