中國首7月商品房銷售額跌29% 統計局：樓市處築底階段

國家統計局公布，今年首7月，商品房銷售額7.58萬億元（人民幣，下同），按年下跌28.8%；其中，住宅銷售額下降31.4%。

期內，商品房銷售面積7.81億平方米，按年下降23.1%，降幅比上半年略有擴大；其中，住宅銷售面積下降27.1%。房屋施工面積85.92億平方米，按年下降3.7%。其中，住宅施工面積60.7億平方米，下降3.8%。

截至7月底，商品房待售面積5.47億平方米，按年增長7.5%。其中，住宅待售面積增長14.1%。

首7月，全國房地產開發投資7.95萬億元，按年下降6.4%，降幅比首6月擴大1個百分點；其中，住宅投資6.02萬億元，下降5.8%。

統計局：房地產市場總體下行態勢趨緩

內地爛尾樓事件衝擊購房者信心，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，儘管最近有些地方出現了房地產項目交付問題，但從全國看，大部分施工期在兩年以上，接近交付期的房地產開發項目建設進度保持平穩，總體風險是可控的。

總的看，房地產市場呈現下行態勢，當前整體上處於築底階段。隨著房地產市場長效機制不斷完善，因城施策效果逐步顯現，房地產市場有望逐步企穩，保持平穩健康發展，對於經濟的影響會逐步改善。

他又指，今年以來，房地產市場整體上呈下行態勢，房地產投資也有所下降，可能對相關的消費產生一些影響。總的來看，房地產行業規模較大、鏈條較長、牽涉面較廣，對經濟增長和社會民生影響較大。今年以來，各地堅持房住不炒，因城施策，支持剛性和改善性合理住房需求，出台多項穩定房地產市場政策，房地產市場總體下行態勢趨緩。

責任編輯：蒯宇澄

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