國家統計局：需求不足對經濟制約大 保持在合理區間仍有挑戰

國家統計局今日公布7月經濟數據。國家統計局新聞發言人付凌暉說，經濟目前還處恢復進程中，市場需求的制約作用仍較大，經濟回升的基礎還有待鞏固。從下階段來看，推動經濟持續恢復，保持經濟運行在合理區間，仍面臨不少風險和挑戰。

付凌暉說，從國際看，全球疫情蔓延，產業鏈供應鏈不暢，地緣政治衝突外溢影響持續，世界經濟下行風險加大。

今年以來，國際貨幣基金組織（IMF）等主要國際組織多次下調全年世界經濟增長預期，同時國際糧食和能源供應相對緊張，大宗商品價格總體上高位運行。主要發達經濟體通脹處於歷史較高水平，為了應對通脹壓力，歐美等國加快收緊了貨幣政策，加大了世界經濟衰退風險，也加劇跨境資金無序流動。外部不確定性和不穩定性上升。

從國內看，二季度受超預期因素影響，經濟在4月份出現下滑，在一攬子穩經濟政策舉措的作用下，5、6月份逐步企穩回升，二季度實現正增長。

但從當前來看，經濟目前還處在恢復進程中，市場需求的制約作用還是比較大，企業經營的困難還比較多，經濟回升的基礎還有待鞏固。盡管面臨這些困難和挑戰，但中國經濟韌性強，潛力大，空間廣的特點明顯，長期向好的基本面沒有改變，在一系列防住疫情、穩住經濟、保障發展安全的政策措施作用下，經濟有望恢復向好，運行在合理區間。

彭博稍早前報道指，知情人士稱，中國最高領導層表示，因各種影響經濟的特殊因素疊加影響，今年5.5%左右的經濟增長不是必須達到的數字。

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責任編輯：尹航

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