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「美國在和中俄開戰邊緣不知點收科」基辛格批無戰略目標

國情動向 11:38 2022/08/15

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「美國在和中俄開戰邊緣不知點收科」基辛格批無戰略目標

99歲美國前國務卿基辛格再出新書，論國際領導人的戰略遠見。基辛格向傳媒直言，美國今天正在和中國及俄羅斯開戰邊緣，卻沒有戰略目標，不知接下來會發生甚麼事情。基辛格又認為，美國對台模糊政策過去50年來保持了中美和平，美國改變中美關係基本結構前必須想清楚。

基辛格接受《華爾街日報》專訪，談到國際力量平衡在現代武器科技下的重要，而外交就是大國之間在核毀滅陰霾之下的平衡術。

基辛格指出，力量平衡（equilibrium）有兩項元素，一是接受不同價值觀的合法性。「若你認為最終結果必須是將你的價值施於人， 力量平衡就不可能實現。」

第二項元素是行為的平衡。基辛格解釋，這代表有能力但不用盡，為了達致力量平衡而有所保留。

他稱，實現力量平衡「幾乎是一門藝術」。但他承認「政治家很少會刻意以這為目標，因為權力有很多擴展而不釀成災難的機會，一眾國家從不完全感受到有責任實現力量平衡。」

基辛格認為，今天美國找不到前進方向，「對當刻的情緒非常敏感」，美國人拒絕將外交與跟對手的私人關係分割，傾向視談判為傳教，尋求改變或譴責對方，而非洞察對方想法。

「美國正為了部分是我們造成的問題，在與俄羅斯和中國開戰邊緣，但並不知道這會怎樣完結，或接下來會發生甚麼。」

美國面對兩個對手，是否應該重新三角外交？「你現在已不能簡單說，我們會分化他們，使他們反目。你現在只能做的就是不要去加劇緊張，並創造選擇，而你需要有些目標才可做到這些。」

基辛格擔心，美國和中國正就台海邁向危機，華府政策需要穩健。「雙方一直共同執行的政策，50年來容許了台灣成為民主自治實體，並保持了美中和平。採取可能改變基本結構的措施前，因此需要非常小心。」

對於烏克蘭，基辛格有新想法。他雖然重申，烏克蘭擔當西方與俄羅斯之間緩衝最有利穩定，但事到如今，烏克蘭以後「需要被視為北約成員，無論正式或非正式」。報道未有交代這想法的詳情，而基辛格仍然預期，俄羅斯在潛在解決方案中可保留已佔領土地。

基辛格最新著作《Leadership: Six Studies in World Strategy》（領導：六個世界戰略案例）7月出版，論述西德首任總理阿登納、法國前總統戴高樂、美國前總統尼克遜、埃及前總統薩達特、新加坡前領導人李光耀，以及英國前首相戴卓爾的政治視野和成就。

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責任編輯：連兆鋒

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