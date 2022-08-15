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【數據解讀】疫情復燃中國7月宏觀數據轉差 三季度經濟添壓

經濟脈搏 12:26 2022/08/15

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疫情全國多點散發，加上房地產困境持續，中國7月宏觀經濟數據整體偏弱。工業和零售增速再度放緩，房地產投資降幅進一步擴大。分析師指，數據反映有效依然需求不足，未來數月中國經濟動能料續疲弱，三季度經濟前景添壓，宏觀政策需進一步發力。人民銀行今日意外政策利率降息10個基點（bp），顯示力圖刺激疲弱的需求。

國家統計局指出，經濟目前還處恢復進程中，市場需求的制約作用仍較大，經濟回升的基礎還有待鞏固。下階段推動經濟持續恢復，保持經濟運行在合理區間仍面臨挑戰。

國家統計局周一（15日）發布的數據顯示，7月份社會消費品零售總額按年增長2.7%，比上月回落0.4個百分點，遠遠低於預期；按月增長0.27%。7月份全國規模以上工業增加值按年增長3.8%，較上月回落0.1個百分點，且明顯低於市場預期。

1至7月，城鎮固定資產投資按年增5.7%，遜預期；全國房地產開發投資按年下降6.4%，亦遜預期，且跌幅續創2020年3月以來最大。

政策難點在於有效需求依然不足

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟指出，經濟復甦形勢仍然面臨着需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，而難點在於有效需求依然不足。他預計，政策重點在於優先保證現有政策充分發揮效能，加大宏觀政策調節力度和密度。

中國首席經濟學家論壇理事王軍認為，從PMI、信貸數據還有微觀個體的主觀感受，加上疫情散發、房地產困難局面沒有根本改變等等，7月經濟放緩在意料之中。他表示，現在市場的環境、條件、外圍因素等都和2020年下半年大不同，考慮長遠的發展和政策預留空間，宏觀政策力度這一次相對也很克制，發力比較溫和。這也意味着本輪復甦將是緩慢的、一波三折，不可能有強勁的復甦。

【中國經濟】7月工業、投資和消費數據均遜預期

值得注意的是，早前公佈的7月金融數據亦全面轉弱，反映實體經濟融資需求偏弱。中國人民銀行周一早間公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，當日開展4000億元（人民幣，下同）中期借貸便利操作和20億元公開市場逆回購操作，中標利率均下降10個基點。這是人行繼1月份後再度下調MLF操作利率和7天期逆回購利率。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰指出，人行降息出乎意料，儘管有通脹風險和流動性氾濫，但疫情蔓延和房地市場的下行風險，促使央行降息以刺激需求。同時，MLF縮量續作，央行減少投放同時又降低了融資成本。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華亦指出，MLF縮量價降，主要釋放央行呵護實體經濟、穩貨幣、寬信用的信號。MLF政策利率調降，金融機構進一步降低實體經濟融資成本，激發微觀主體活力，促進消費、投資穩步恢復，順帶助力樓市復甦。他預計，本月LPR利率降大概率同步下調10基點。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬則指出，人行此舉可能是對就業壓力的政策反應，但不太可能對市場形成有力的刺激，因為很大程度上被新冠清零政策所抑制。

中國首7月商品房銷售額跌29%  統計局：樓市處築底階段

國家統計局：需求不足對經濟制約大 保持在合理區間仍有挑戰

內地7月城鎮調查失業率降至5.4%  青年失業率19.9%創新高

責任編輯：蒯宇澄

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