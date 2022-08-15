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岸田文雄向靖國神社供奉祭祀費 中使館：堅決反對

國情動向 12:43 2022/08/15

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今日是日本戰敗投降77周年，據共同社報道，相關人士證實，日本首相岸田文雄通過自己的事務所、以自民黨總裁的名義用私人費用向靖國神社供奉「玉串料」（祭祀費），但並未參拜。

另據日本放送協會（NHK）報道，日本經濟安全保障擔當大臣高市早苗、以及執政自民黨政務調查會長萩生田光一、內閤府政務官鈴木英敬等，今日相繼參拜靖國神社。

中國駐日本大使館回應指，靖國神社是日本軍國主義發動侵略戰爭的重要像徵，供奉負有罪責的甲級戰犯，宣揚二戰錯誤史觀。日方在靖國神社問題上出現消極動向，事關國際公理和歷史正義，涉及亞洲受害國人民的尊嚴和感情。中方對這一錯誤行徑表示強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

中方多次強調，日本必須以史為鑑，正確認識和深刻反省過去那段侵略歷史，同軍國主義徹底劃清界限，才能真正取信於亞洲鄰國和國際社會，才能切實以負責任的態度面向未來。中方敦促日方恪守迄今在歷史問題上作出的表態和承諾，停止一切美化侵略戰爭、歪曲歷史認識的行為，以實際行動體現記取歷史教訓、堅持和平發展的姿態。

日經產大臣參拜靖國神社 中方提嚴正交涉

日本新任經濟產業大臣西村康稔則於上周六（13日）參拜靖國神社，是自去年10月岸田文雄政府成立以來，首位參拜靖國神社的內閣成員。中方已向日方提出嚴正交涉。 

張哲瀚靖國神社拍照丟27個代言  官媒也這樣批評他

【日本投降日】日多名政要今拜靖國神社  華春瑩促與軍國主義切割

中國外交部發言人汪文斌表示，日本內閣成員參拜供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社，再次反映出日本政府對待歷史問題的錯誤態度。中方敦促日方切實正視和深刻反省侵略歷史，以負責任態度妥善處理有關問題，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

《人民日報》今日亦發表署名文章，指日本戰敗以來，頻頻在歷史問題上開倒車，加緊推進自身軍事鬆綁，極力拉攏域外國家在地區搞對抗，日本政治人物頻頻參拜靖國神社，淡化南京大屠殺罪行，否認強徵慰安婦等，是對戰後國際秩序的嚴重挑釁。 

文章表示，日本只有迷途知返、正視歷史，深刻反省歷史罪責、汲取歷史教訓，尊重亞洲鄰國安全關切，堅持走和平發展道路，才能在地區發展中找到自身的位置。

責任編輯：易燕丹

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