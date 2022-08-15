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內地7月70城樓價按年跌幅擴至0.9％ 為近七年最差 

經濟脈搏 14:42 2022/08/15

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路透根據中國國家統計局周一（15日）公布數據測算，7月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年跌幅擴至0.9%，為自2015年9月以來最大跌幅，上個月下跌0.5%；按月仍持平。

一線城市樓價按月微漲 二三線整體呈降勢

國家統計局城市司首席統計師繩國慶指出，7月份，70個大中城市中，商品住宅銷售價格下降城市個數略增。一線城市商品住宅銷售價格按月微漲、按年漲幅回落；二三線城市按月整體呈降勢、按年降幅擴大。

樓市在6月暫時性回暖後，再現探底跡象。分析師表示，整體來看，除了高溫等季節性因素外，7月全國各地湧現的爛尾樓業主停貸風波是導致樓市再次遇冷的主要原因。「市場擔憂繼續出現爛尾現象，購房者越來越謹慎，特別是二三線城市。」中原地產首席分析師張大偉稱。

40城新樓價格按月下跌 比上月多2個

數據顯示，7月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月下降城市分別有40個和51個，比上月分別增加2個和3個。

一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.3%，漲幅比上月回落0.2個百分點，其中北京、上海、廣州分別上漲0.5%、0.5%和0.3%，深圳下降0.2%。一線城市二手住宅銷售價格按月上漲0.2%，漲幅比上月擴大0.1個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別上漲5.5%、3.5%、0.4%和3%。

中國首7月商品房銷售額跌29% 統計局：樓市處築底階段

中國樓市低迷拖累經濟復甦 專家籲推非常措施穩市場信心

二線城市新建商品住宅銷售價格按月由上月上漲0.1%轉為持平；二手住宅銷售價格按月下降0.2%，降幅比上月擴大0.1個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月均下降0.3%，降幅均與上月相同。

按年漲幅均有回落或降幅擴大 

按年看，70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格按年下降城市有48個，個數與上月相同；二手住宅銷售價格按年下降城市有61個，比上月增加4個。

一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲3.1%和0.9%，漲幅比上月均回落0.2個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別下降0.5%和2.5%，降幅比上月分別擴大0.3和0.4個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別下降3.2%和3.9%，降幅比上月分別擴大0.4和0.2個百分點。

責任編輯：易燕丹

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