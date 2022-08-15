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200跌至20元！央視：芯片過剩大廠砍單價格雪崩

經濟脈搏 14:51 2022/08/15

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200跌至20元！央視：芯片過剩大廠砍單價格雪崩

地緣政治緊張加上疫情打亂供應鏈，全球芯片在一段時間以來供應緊張，價格急升，情況現在出現逆轉。央視報道，全球經濟不明朗下，芯片正變成供過於求，手機廠調低出貨量目標，繼而向芯片廠砍單；芯片價格正經歷「雪崩式」下跌，部分原本200元人民幣的芯片降至20元。

央視財經報道，意法半導體（STMicroelectronics）一款電子控制系統核心部件芯片，曾是2021年最緊俏的芯片產品之一，市場報價一度上漲至3500元左右一個，2022年從高位下滑至600元左右一個，降價幅度超過80%。

另一型號的芯片，在2021年價格維持在200元左右一個，目前售價僅為每個20元左右，只有最高價的十分之一。

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在LED照明產品中，會使用到發光芯片和驅動芯片，這兩類芯片的價格在今年也開始出現回落。業內人士稱，發光芯片的價格按年回落幅度達20%至30%，驅動芯片的價格回落幅度可能會更大一些，有40%左右。

今年以來，消費電子類控制芯片的市場價格也持續走低，從百元高位跌至兩位數。以手機為例，2022年全球手機銷量下滑，導致手機用電子芯片供大於求，各大手機廠商紛紛調低出貨量目標，並向上遊芯片廠商砍單。

工信部信息通信經濟專家委員會委員劉興亮稱，公開數據顯示，集中在消費電子領域，尤其是在面板用芯片、通信用芯片、模擬芯片等眾多大類芯片中，價格降幅都不小。其中，大部分近兩月內跌價超過20%，部分芯片降價超80%。

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高通正在經歷「砍單行動」，目前已經減少驍龍8系列訂單約15%，並將在年底將兩款旗艦移動芯片降價40%左右。三星電子則表示，手機存儲芯片庫存較高，未來的銷售可能會進一步走弱，公司正在努力去庫存。

數據顯示，2022年二季度全球PC出貨量按年下降12.6%，創9年來最大降幅。2022年二季度全球智能手機出貨量同比減少9%。

專家表示，全球芯片市場從需求端角度出發，實際上出現了一種分化的跡象。比如，手機相關類的芯片是過去的十年中最火的芯片，隨著全球經濟的不確定性在增強，很多消費者消費的欲望被遏制。勢必直接傳導到上遊各類芯片的產業鏈之間的需求。

與此同時，儘管芯片市場已經開始出現分化，但目前各國仍在繼續提高芯片產能，芯片企業也紛紛制定擴產計劃，各路資本的瘋狂湧入，更加劇了市場對未來芯片產能過剩的擔憂。

2021年全球出貨了1.15萬億顆芯片，過去兩年的全球性缺芯，讓許多芯片制造商們不斷擴產增能。今年初，英特爾宣佈在美國俄亥俄州建設兩座新芯片工廠，初始投資超過200億美元，預計今年開工，2025年底投產。

劉興亮表示，據不完全統計，2020年到2024年，總計有25座8英寸與60座12英寸晶圓廠建成，總投資額將近一萬億元。屆時全球8英寸晶圓產能將提高近20%，12英寸產能提高將近50%。

與產能相對應的是庫存水平的不斷增長，日經新聞報道，以全球近2350家芯片相關的上市制造公司為對象，整理得知，2022年一季度庫存金額，比2021年年底暴增約970億美元，庫存剩余量和增量皆創10年來新高。

中國國際經濟交流中心美歐研究部副部長張茉楠稱，過去兩年，芯片大廠瘋狂擴產。但現在全球經濟增速放緩，需求減弱，因此出現了一種結構性的供給過剩的現象。

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責任編輯：連兆鋒

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