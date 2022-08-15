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美5名國會議員訪台 解放軍東部戰區台島周邊實戰化演練（第二版）

國情動向 14:58 2022/08/15

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繼美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台之後，再有5名國會議員訪台，並於今早會晤台灣領導人蔡英文。在北京，國防部批評美國公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，侵犯中國主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，充分暴露出美是台海和平穩定攪局者和破壞者的真實面目。解放軍東部戰區位台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。

（第二版更新於15:45 新增大陸外交部回應）

在北京，外交部發言人汪文斌今日（15日）表示，美國國會參議員馬基（Ed Markey）不顧中方嚴正交涉和堅決反對，公然違反一個中國原則，侵犯中國主權和領土完整，對外發出嚴重錯誤信號。

汪文斌說，一個中國原則是中美建交和兩國關係發展的政治基礎。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重妥善處理涉台問題，停止在虛化、掏空一個中國原則的路上越走越遠，以免給兩國關係造成進一步損害。

汪文斌表示，中方將採取堅決有力措施，捍衛主權和領土完整。美少數政客不自量力，妄圖挑戰一個中國原則，註定失敗。

國防部新聞發言人吳謙表示，馬基等竄訪中國台灣地區公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，侵犯中國主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，充分暴露出美是台海和平穩定攪局者和破壞者的真實面目。

吳謙表示，中國人民解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，就是對美台勾連挑釁的堅決回擊和嚴正震懾。台灣是中國的台灣，台灣問題不容任何外來干涉。

吳謙說，我們正告美方和民進黨當局：「以台制華」注定失敗，「倚美謀獨」自取滅亡。逆歷史潮流而動、違背全體中國人民意志、阻撓中國統一進程的任何圖謀和行徑都必將以失敗而告終。中國人民解放軍持續練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂和外來干涉圖謀。

解放軍東部戰區位台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。東部戰區新聞發言人施毅表示，這是針對美台繼續玩弄政治把戲、破壞台海和平穩定的嚴正震懾。戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和台海地區和平穩定。

參議員馬基昨天率領兩院跨黨派國會議員抵台訪問。另據《紐約時報》，美國學者葛來儀（Bonnie Glaser）表示，預計月底前有另一個國會代表團將訪問台灣。

美參眾議員5人訪台今早會蔡英文 中方斥不遺餘力挑起兩岸對抗（更新版）

責任編輯：尹航

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