憂被封控隔離民眾突圍急逃 上海IKEA上演《屍殺列車》（有片）

上海IKEA上周六（13日）晚間突然宣布臨時封控，網傳影片顯示，現場民眾因擔憂被就地封控2天，發起瘋狂「大逃亡」行動，許多人奮力推開大門，場面一片混亂，猶如上演《屍殺列車》。

影片顯示，有眾保安攔住一個大門，但民眾奮力往外掙脫，企圖突破封鎖，逃離商場。最終保安抵禦不住，讓十幾個人突破重圍，離開現場。

微博上亦有當晚滯留IKEA的民眾記錄現場情況，他剛進商場就被廣播通知臨時封控，最終於周日凌晨零時40分搭上大巴，和大家一起等著被送入安置點，並於凌晨2時45分，熄燈睡覺。

上海發布對此表示，是外地來滬人員核酸檢測異常，根據國家和本市有關防控要求，徐匯區對相關區域和人員進行排查管控。

上海衛健委昨日（14日）表示，徐匯宜家臨時管控，是因為周日發布的陽性感染者，他的密切接觸者的活動軌跡涉及徐匯區宜家。根據國家和本市疫情防控有關規定，對徐匯宜家涉及到的相關區域和人員實施兩天閉環管理和五天健康監測。排查情況如無異常，商場將恢復正常營業。

據上海衛健委，上海周日新增6宗本土感染。

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責任編輯：袁瑋婧