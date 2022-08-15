【四川限電】高溫乾旱持續 四川工業電力企業放高溫假停產6天

內地持續酷熱，中央氣象台連續四天發布最高級別高溫紅色預警。四川有地區因用電量急增，超出負荷而出現停電。有消息稱，四川省經濟和信息化廳與四川省電力公司發出紅頭文件，為確保民生用電，方案中所有工業電力用戶將放高溫假停產六天。

高溫天氣持續，中央氣象台預計明日四川東部、重慶中西部、陝西南部、安徽南部、湖北東南部和西部、湖南中北部、江西中北部、浙江中北部以及新疆吐魯番盆地等地的部分地區最高氣溫可達攝氏40度以上。

大範圍、長時間極端高溫乾旱天氣下，四川電力系統正經歷高負荷挑戰。省電煤電力保供協調機制會議指出，進入7月以來，四川省用電負荷持續攀升，最高達到5910萬千瓦。新一輪高溫天氣即將來臨，最大用電負荷預計將超過6000萬千瓦。

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據《澎湃新聞》報道，四川省經濟和信息化廳與四川省電力公司共同發布公告稱，由於當前電力供需緊張形勢進一步加劇，為確保四川省電網安全、民生用電，以及不出現拉閘限電的情況，在全省（除攀枝花、涼山）19個市（州）擴大工業企業讓電於民實施範圍。

自即日起至8月20日晚間24時，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶（包含白名單重點保障企業）實施生產全停，放高溫假，保障保安負荷用電。

四川重慶、成都是手提電腦一大生產基地，包括鴻海、仁寶、和碩等，都在當地設有廠區。這次讓電於民措施並未將「白名單企業」排除在外，意味着如電子、半導體業等，恐面臨停產壓力，企業營運將有新一輪挑戰。

責任編輯：易燕丹

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