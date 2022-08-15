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江蘇一女生穿和服cosplay 被警方以尋釁滋事帶走惹議（有片）

社會熱點 22:00 2022/08/15

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江蘇蘇州一女生傳日式浴衣cosplay，在街上拍照時突被警方以尋釁滋事為由帶走，最終教育超過5個小時。女子在網上講述事件後並為「傷害民族感情」道歉，引起熱議

從網上流傳的片段可聽到，警員說：「如果你穿漢服來，我絕對不會這樣說，但是你穿和服......你是中國人，不能穿和服。」

女子當時弱弱的聲音問：「可以這樣大聲對我吼嗎？」

警員說：「可以」。

女子說：「（帶走我）有甚麼理由呢？」

警員說：「涉嫌尋釁滋事，好吧」

當事人「是影子不是本人」連續發了四條微博澄清此事，她表示，警員要求查看女子的手機內容、沒收她的浴衣cosplay衣服、刪除照片，對行筆錄及教育，給她拍照，一共花了5個多小時。

女生最後指，「如果你想聽的話是以下內容我也可以說給你聽：對不起我不應該不顧及民眾情緒在大街上穿日式服裝走，這是一件不對且很危險的行為。傷害了民族情感我感到非常抱歉。」

公開資料顯示，蘇州市淮海街2010年底被評為「國家級著名和特色商業街區」，全長約550米，2020年4月，淮海街啟動改造工程，涉及街道景觀、建築裏面、店招、設施等方面，聚焦日式風情主題，「引入了一個完整且充滿細節的日式街道要素：燈箱，燈籠…地上的路燈，導視、廣告牌、立面材質等等」。

此事一度登上微博熱搜，網民認為整條街都是日式街，為何警方只抓一個穿和服拍照的小女生，又質疑屬於警方濫用職權。

「哪條法律禁止別人穿和服了？執法者竟然毫無違法制觀念，這種人才應該關起來」

「道什麼歉？？？？為什麼道歉？一個執法者可以隨時對一個人用愛國主義來安排罪名，那誰會成為罪人，今天是和服，明天可以是日本車，後天是日料店，再來就日本旅遊，只要與日本相關都可以拿來抓你的理由。」

「今天因為和服抓你，明天又因為什麼呢，看不慣一個人的理由可太多了，如果這種事情沒有得到遏制，那認為自己掌握特權的它們只會更多。」

中國旗袍公仔被翻譯為「日本藝伎」名創優品致歉：深刻自省

浙江女子國家公祭日穿和服遭舉報 官方：是日式茶室老闆

責任編輯：袁瑋婧

 

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