美議員訪台後解放軍軍演 美國務院：議員訪台符一中政策

美國再有5名參眾議員率團訪台，並與台灣的領導人蔡英文會面。解放軍東部戰區昨在台島周邊海空域，組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。美國國務院表示，國會議員訪台完全符合「一個中國」政策。他指中國大陸是過度反應，又指中方單方面改變現狀。

普萊斯重申美國依據一中政策、台灣關係法等

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周一（15日）在記者會上說，美國國會議員數十年來接連造訪台灣，光是今年就約有10個代表團訪台。議員訪台完全符合美國一貫的「一中政策」。他提到，在這背景下，中國大陸月初對美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台的回應「完全是反應過度」。

至於中國大陸對馬基等人此行的反應，普萊斯表示，任何需要好戰言論或軍演或挑釁行動的回應都是完全沒有必要，而且絕對是過度反應。

他又批評中方單方面改寫兩岸現狀，稱這是美國一貫反對的。他重申美國所做的一切是為何維護安全穩定，依據一中政策、台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證。

普萊斯說，美國對中方挑釁行動的反應是慎思負責的，美國言明無意升級情勢或引發危機，但也不會被嚇退；因此美國總統拜登下令航空母艦列根號延長在區域的部署，並宣布將採取更多措施支持台灣。

美5名國會議員訪台 解放軍東部戰區台島周邊實戰化演練（第二版）

稍早前，大陸方面，解放軍東部戰區、國防部、外交部、國台辦接連發聲。國防部表示，東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，是對美台勾連挑釁的堅決回擊和嚴正震懾。

外交部表示，中方將採取堅決有力措施，捍衞主權和領土完整。美少數政客不自量力，妄圖挑戰一個中國原則，注定失敗。國台辦表示，美國某些人不汲取佩洛西訪台嚴重後果的教訓，民進黨當局一再拉攏外部反華勢力謀「獨」挑釁，充分暴露美方「以台制華」和民進黨「倚美謀獨」的險惡用心。

責任編輯：尹航

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