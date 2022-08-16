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中央台辦制裁「台獨」頑固分子 包括蕭美琴等禁入大陸和港澳（第二版）

國情動向 10:21 2022/08/16

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中共中央台辦發言人今日（16日）受權宣布對列入清單的一批「台獨」頑固分子等人員實施制裁。名單包括台灣駐美代表蕭美琴等，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區。台灣的陸委會回應指，所謂「制裁」非法無效。

（第二版更新於15:20 新增台灣的陸委會回應）

發言人指出，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。一段時期以來，少數「台獨」頑固分子為一己之私，極力勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，蓄意挑動兩岸對立，肆意破壞台海和平穩定，在美國眾議院議長佩洛西竄台期間表現尤為惡劣，進一步暴露其冥頑不化的謀「獨」本性。大陸方面絕不容忍任何分裂國家的行徑，絕不容任何外部勢力干涉祖國統一進程，絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

發言人說，為維護兩岸關係和平發展和兩岸同胞切身利益、堅決打擊「台獨」頑固分子，決定公布蕭美琴（台灣駐美代表）、顧立雄（國安會秘書長）、蔡其昌（台灣的立法院副院長）、柯建銘（民進黨立院黨團總召）、林飛帆（民進黨副秘書長）、陳椒華（時代力量立法委員）、王定宇（民進黨立委）等為列入清單的「台獨」頑固分子，對他們及前已公布的蘇貞昌（台灣行政部門負責人）、游錫堃（台灣的立法院院長）、吳釗燮（台灣的外交部門負責人）採取以下懲戒措施：

  • 禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，
  • 限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，
  • 以及採取其它必要的懲戒措施，依法終身追責。
  • 決定對游錫堃擔任董事長的「台灣民主基金會」的執行長、吳釗燮擔任董事長的「國際合作發展基金會」的秘書長實施制裁，禁止其進入大陸和香港、澳門特別行政區。

發言人指出，統一是歷史大勢，是正道。「台獨」是歷史逆流，是絕路。今天公布的「台獨」頑固分子名單，不是清單的全部。發言人正告「台獨」頑固分子必須懸崖勒馬，膽敢以身試法，必將遭受嚴厲懲罰。任何人不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

發言人表示，希望廣大台灣同胞認清極少數「台獨」分裂分子的害台本性，看清自身利益福祉所系，自覺與「台獨」分裂分子劃清界線，堅決抵制、反對「台獨」分裂活動，與大陸同胞攜手推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程。

在台灣，陸委會下午發布新聞稿回應，表達嚴正抗議與不滿。陸委會重申「兩岸互不隸屬」的立場，指制裁非法無效，並將研議適時採取必要應處與防範措施。

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責任編輯：尹航

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