【四川限電】富士康回應成都工廠停產6天：目前影響不大

內地多地持續高溫，民生用電負荷大增、供電緊張，四川省宣布限電。鴻海集團富士康成都廠區昨日（15日）起停產至周六（20日），對此，富士康今日回應稱，目前影響不大。

四川昨日再次召開電力保供調度會指出，當前，全省電力供需形勢已由7月份的高峰時期電力「緊缺」，轉變為全天電力電量「雙缺」的嚴峻局面，預計全省最大用電負荷將比去年同期增加25%，稱電力保供已經進入最嚴峻最極端的時刻。

目前，四川已啟動三級保供電調控措施，全力保障民生用電。四川省發布公告表示，14日起至20日，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶（包含白名單重點保障企業）實施生產全停，放高溫假，保障保安負荷用電。

富士康在成都設有廠區，組裝蘋果手錶、平板電腦、筆記本電腦、台式機等。內媒報道，富士康成都15日起至20日限電，僅保留20%電力保安負載，全廠暫停生產；生產線員工也收到休息通知。富士康母企鴻海回應稱，目前影響不大。

中央社引述台商指出，去年中國東南沿海也曾因應夏季用電吃緊狀況部分採取限電措施，不過會按照實際狀況調整。

根據微信公眾號訊息，富士康成都屬於鴻海B次集團，成立於2010年，製造產品涉及智能設備、穿戴設備、移動裝置、物聯網等領域。目前成都廠區依然在招工，需求人數約為7000人。

高溫乾旱持續 四川工業電力企業放高溫假停產6天

三伏天後料繼續高溫 農業部派員抗旱保糧

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道