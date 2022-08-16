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【台海局勢】新加坡副總理黃循財警告：美中可能無意間陷衝突

國情動向 11:05 2022/08/16

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新加坡副總理兼財政部長黃循財警告，如果美中兩國不相互接觸並緩和在台灣日益加劇的緊張局勢，兩國可能會「夢遊般陷入衝突中」。

據彭博社報道，黃循財表示，隨著美國眾議院議長佩洛西訪台，以及中國大陸隨後在台灣周邊軍演，全球最大兩個經濟體的關係處於「非常令人擔憂的」軌道上。「我們開始看到兩國正作出一系列決策，這將導致我們進入越來越危險的領域。」

他說，雙方雖然宣稱沒有人想故意挑起事端，但會無意間陷入衝突。這是最大的問題和危險所在。

黃循財對台灣海峽或南海可能發生的事故表示擔憂，他引用2001年發生的「南海撞機事件」，當時一架美國偵察機與一架中國戰鬥機相撞後緊急迫降，黃循財表示「我們擔心這類有驚無險的事故和誤判，我們當然希望雙方領導層能夠繼續相互接觸，尤其是在最高級別，並且可以做出明智和理性的決定，以防止事情進一步惡化或惡化」。

黃循財又呼籲美國加強與東南亞國家之間的貿易，形容早前啟動的印太經濟框架，只是合作的開始。

他說，地緣政治會破壞貿易，對此感到擔憂，因為這將導致全球更加分裂和危險。

中央台辦制裁「台獨」頑固分子 包括蕭美琴等禁入大陸和港澳

美議員訪台後解放軍軍演 美國務院：議員訪台符一中政策

責任編輯：尹航

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