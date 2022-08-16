發改委：宏觀政策要積極擴需求 既要有力又要合理適度

中國7月宏觀經濟數據轉弱，國家發改委表示，當前中國經濟運行中仍有一些突出矛盾和問題，經濟發展還面臨不少困難和挑戰。宏觀政策要在擴大需求上積極作為，既要有力，又要合理適度，不預支未來。

被問到如何看待當前經濟形勢以及下半年如何穩經濟時，國家發改委國民經濟綜合司司長袁達在例行記者會上表示，今年以來中國經濟面對超預期因素衝擊影響，在較短時間內實現企穩回升，展現出強大的韌性和巨大的潛力。同時，宏觀政策效應不斷釋放，中國經濟回升向好的趨勢必將進一步鞏固。

強化政策預研儲備 視情及時出台實施

袁達表示，7月28日中央政治局會議對下半年經濟工作作出了系統部署，國家發改委將不折不扣抓好貫徹落實，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果。

要堅持穩字當頭、穩中求進，把穩增長放在更加突出位置。宏觀政策要在擴大需求上積極作為，既要有力，又要合理適度，不預支未來。加快推進實施已出台的各項政策，做到落實快、協調快、見效快。強化政策預研儲備，視情及時出台實施。

他表示，充分發揮推進有效投資重要項目協調機製作用，用好政策性開發性金融工具資金，主要投向交通、能源、物流、農業農村等基礎設施和新型基礎設施，依法依規加快辦理用地、用能、環評等手續。加快地方政府專項債券資金使用和政策性銀行新增信貸投放。促進重點領域消費恢復，延續免徵新能源汽車購置稅政策，支持剛性和改善性住房需求。落實好穩外貿政策措施，促進外貿穩定增長。

四是切實保障糧食能源安全和產業鏈供應鏈穩定。強化糧食安全保障，確保全年糧食產量保持在1.3萬億斤以上。提升能源資源供應保障能力，加大力度規劃建設新能源供給消納體系。強化創新驅動，加快關鍵核心技術攻關，優化國內產業鏈佈局，暢通交通物流，提高產業鏈供應鏈穩定性和國際競爭力。加強重點領域風險預見預判預案，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

今年3.45萬億專項債券額度基本發行完畢

持續優化營商環境，推動平台經濟規範健康持續發展，集中推出一批「綠燈」投資案例。堅持擴大高水平對外開放，優化外資促進服務，推動重大外資項目落地，推動共建「一帶一路」高質量發展。

根據新聞會通報，1至7月，發改委共審批核准固定資產投資項目65個，總投資10028億元人民幣。7月，共審批核准固定資產投資項目8個，總投資2368億元，主要集中在水利、能源等行業。

此外，國家發改委固定資產投資司司長羅國三介紹，截至7月31日，今年用於項目建設的3.45萬億專項債券額度已經基本發行完畢。國家發展改革委通過有關調度機制，加強對專項債券項目建設的調度和指導督促，推動各地方加快資金使用進度。

羅國三表示，已組織地方報送了第三批專項債券項目，目前已篩選形成準備項目清單反饋地方，同時報送財政部、人民銀行、審計署。

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責任編輯：蒯宇澄

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