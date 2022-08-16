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【中美角力】王毅：美方每次公然挑釁 中方必作正當反應

國情動向 11:59 2022/08/16

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國務委員兼外長王毅王毅闡述中方在台灣問題上的立場，強調針對美方每次發起的公然挑釁，中方都必須做出必要正當反應，這是在行使維護國家主權和領土完整的正當權利，也是在維護不干涉內政原則這一國與國交往的「黃金法則」和發展中國家安身立命的「護身法寶」。

王毅以視像方式會見訪華的亞非發展中國家駐日內瓦使節，表示面對新冠疫情持續延宕、國際形勢動蕩不安、冷戰思維死灰復燃，世界比任何時候都需要一個強有力的聯合國。要進一步提升廣大發展中國家的代表性和發言權，不能使多邊機構淪為個別國家和國家集團操縱決定國際事務的工具。中國在聯合國的一票過去、現在和將來都永遠屬於發展中國家，將繼續為發展中國家仗義執言。

王毅批佩洛西政治挑釁 警告美國在台灣問題上不要輕舉妄動

【台海局勢】王毅：警惕美國加大軍事部署 推動台海局勢升級

另外，王毅就加強全球人權治理、改進多邊人權機構工作，提出「四個堅持」，包括堅持相互尊重，反對強加於人；堅持系統推進，反對取捨偏廢；堅持開放包容，反對干涉內政；堅持公平正義，反對雙重標準。

他又批評一些西方國家熱衷當人權「法官」，打着電筒只照別人不照自己，對發展中國家人權狀況指手畫腳，對本國和盟友的人權劣迹視而不見，各方要共同拒絕這種雙重標準、共同抵制這種搞選擇性失明的做法。

王毅以視像方式會見訪華的亞非發展中國家駐日內瓦使節

責任編輯：易燕丹

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