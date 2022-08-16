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大陸會否封鎖台灣？美媒：軍事地緣外還有這一大顧忌

國情動向 12:09 2022/08/16

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大陸會否封鎖台灣？美媒：軍事地緣外還有這一大顧忌

美國再有議員到訪台灣，解放軍重新對台軍演，北京亦新一輪制裁一批「台獨」頑固分子。台海持續緊繃，中國大陸早前環台軍演及限制多種產品出入口，已引起不少震盪，外界關注大陸會否封鎖台灣，為全球格局造成巨大影響。分析認為，中國大陸是否封鎖台灣，除要考慮美國會否介入等軍事和地緣成本，還有一項重要顧忌，那就是大陸經貿其實也需要台灣，大陸難以在不擾亂自身經濟下鎖台。

《華爾街日報》文章表示，分析師推測，解放軍可執行空中和海上巡邏，在海下埋設水雷，甚至摧毀機場和港口。而即便只是宣佈封鎖，就可能促使航空公司和航運公司出於謹慎而改變路線。

台灣防務部門去年報告亦曾承認，解放軍有能力切斷台灣的空中和海上交通線，影響台灣的軍事物資和後勤資源的運輸。台灣可能遭受液化天然氣等大宗商品的短缺，而台灣大部分電力都是依賴於進口天然氣來發電。

新加坡李光耀公共政策學院客座高級研究員Drew Thompson則認為，目前尚不清楚解放軍是否有能力維持封鎖，而封鎖有可能促使美國、日本和其他國家出手干預。

但除此以外，分析人士表示，北京如果試圖封台，除要付出軍事和地緣政治成本，還有一個重要顧忌因素，那就是中國本身在貿易和就業上依賴台灣。

中國大陸依賴台積電提供尖端計算和工業應用所需芯片。富士康等台企為中國大陸提供了大量私營領域就業機會。台海還是中國通往太平洋的航運戰略門戶。如果真的發生軍事衝突，會擾亂整個供應鏈，甚至中國大陸自身雄心勃勃的戰略亦會受到干擾。 換言之，北京無法在不使大陸經濟受影響下擾亂台灣經濟。

文章提及，台灣在全球商業中發揮巨大作用。台灣在全球芯片供應總量約佔70%，並是智能手機、電腦和汽車等商品生產鏈的重要組成部分。台灣毗鄰多條太平洋航道，這些航道是價值數萬億美元的貿易進出東亞的關鍵路線。

波士頓諮詢公司（BCG）和半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）去年報告指，若台灣的芯片供應鏈受嚴重干擾1年，全球電子產品公司會蒙受約4,900億美元損失；如果台灣芯片供應受長期嚴重干擾，至少需要花3年時間並耗資3,500億美元，才能在其他地區建立產能以作彌補。

大陸如封鎖台灣，還會推高亞洲乃至其他地區的貨運價格。航運時間拉長，可能導致航運公司在燃料和船員方面的支出增加，而這些成本可能會轉嫁給企業和消費者。保險公司近期已表示，在台海緊張平息之前，他們不願意針對台海衝突可能產生的損失出售相關保險。

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